HORÁRIOS

Confira o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes

Comércio e serviços públicos de Rio Preto vão funcionar em horários especiais no feriado da próxima semana

por Redação
Publicado há 12 horasAtualizado há 12 horas
Calçadão de Rio Preto começa regime especial de funcionamento nesta sexta, 5 (Marcos Morelli/Prefeitura de Rio Preto )
Com o feriado de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira, 21, alguns serviços públicos e espaços de lazer terão alterações no horário de funcionamento. O comércio do Centro e dos shoppings também mudam o horário.

Confira o que abre e fecha:

Saúde

Farmácia Municipal Centro

18/4 a 21/4: 8h às 14h

Farmácia Municipal Norte

18/4:10h às 15h

19/4: fechada

20/4: 10h às 19h

Telemedicina

18/4 a 21/4

Agendamento: 7h às 17h

Consultas: 7h às 19h

UPAS 24h

Jaguaré, Tangará, Santo Antônio, Norte

Compras e serviços

Comércio

21/4: 9h às 15h

Shoppings

21/4: 14h às 20h

Shopping Waldemar Alves dos Santos (Shopping Azul)

20/4: Aberto das 8h às 18h

21/4: Aberto das 8h às 15h

Shopping HB

20/4: Aberto das 5h às 17h

21/4: Fechado

Estacionamento Rotativo / Emurb Estacione + Digital

20/4: Sem cobrança

21/4: funcionamento regular de sábado, das 8h às 12h

Transporte Coletivo

20/4: funcionamento regular de dias úteis

21/4: funcionamento regular de domingos e feriados

Pontos de Apoio

20/4: Aberto das 07h às 19h

21/4: Aberto das 07h às 13h

Feiras livres

As feiras livres não terão horários alterados

Mercadão Municipal

20/4: Abertura às 7h (facultativo)

Abertura obrigatória às 8h

Fechamento das bancas às 18h

Fechamento de bares e restaurantes às 19h

21/4: Abertura às 7h (facultativo)

Abertura obrigatória às 8h

Fechamento das bancas às 12h

Fechamento de bares e restaurantes às 16h

Lazer e Cultura

Zoobotânico Municipal

20/4: Fechado

21/4: Aberto das 9h às 17h, com entrada permitida até às 16h

Parques Ecológicos Norte e Sul

20/4: fechados

21/4: abertos das 9h às 17h

Cidade da Criança

20/4: Fechada

21/4: Aberta das 9h às 17h

Pet Park

18/4: aberto das 7h às 11h e das 14h às 19h

19/4: aberto das 7h às 11h e das 14h às 19h

20/4: fechado

21/4: fechado

Júpiter Olímpico

20/4: Aberto das 8h às 22h

21/4: Aberto das 8h às 22h

Piscinas Públicas

Centros esportivos Pinheirinho e Schmitt

20/4: Abertas das 8h às 11h e das 14h às 17h

21/4: Abertas das 8h às 11h e das 14h às 17h

Secretaria de Cultura

20/4 a 21/4: Fechada

Biblioteca Municipal

20/4 a 21/4: Fechada

Teatro Municipal Paulo Moura

20/4 a 21/4: Fechado

Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto

20/4 a 21/4: Fechado

Poupatempo

20/4: 9h às 17h

21/4: Fechado

Prefeitura Regional Norte

20/4: 10h às 19h

21/4: Fechado