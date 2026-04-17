Confira o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes
Comércio e serviços públicos de Rio Preto vão funcionar em horários especiais no feriado da próxima semana
Com o feriado de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira, 21, alguns serviços públicos e espaços de lazer terão alterações no horário de funcionamento. O comércio do Centro e dos shoppings também mudam o horário.
Confira o que abre e fecha:
Saúde
Farmácia Municipal Centro
18/4 a 21/4: 8h às 14h
Farmácia Municipal Norte
18/4:10h às 15h
19/4: fechada
20/4: 10h às 19h
Telemedicina
18/4 a 21/4
Agendamento: 7h às 17h
Consultas: 7h às 19h
UPAS 24h
Jaguaré, Tangará, Santo Antônio, Norte
Compras e serviços
Comércio
21/4: 9h às 15h
Shoppings
21/4: 14h às 20h
Shopping Waldemar Alves dos Santos (Shopping Azul)
20/4: Aberto das 8h às 18h
21/4: Aberto das 8h às 15h
Shopping HB
20/4: Aberto das 5h às 17h
21/4: Fechado
Estacionamento Rotativo / Emurb Estacione + Digital
20/4: Sem cobrança
21/4: funcionamento regular de sábado, das 8h às 12h
Transporte Coletivo
20/4: funcionamento regular de dias úteis
21/4: funcionamento regular de domingos e feriados
Pontos de Apoio
20/4: Aberto das 07h às 19h
21/4: Aberto das 07h às 13h
Feiras livres
As feiras livres não terão horários alterados
Mercadão Municipal
20/4: Abertura às 7h (facultativo)
Abertura obrigatória às 8h
Fechamento das bancas às 18h
Fechamento de bares e restaurantes às 19h
21/4: Abertura às 7h (facultativo)
Abertura obrigatória às 8h
Fechamento das bancas às 12h
Fechamento de bares e restaurantes às 16h
Lazer e Cultura
Zoobotânico Municipal
20/4: Fechado
21/4: Aberto das 9h às 17h, com entrada permitida até às 16h
Parques Ecológicos Norte e Sul
20/4: fechados
21/4: abertos das 9h às 17h
Cidade da Criança
20/4: Fechada
21/4: Aberta das 9h às 17h
Pet Park
18/4: aberto das 7h às 11h e das 14h às 19h
19/4: aberto das 7h às 11h e das 14h às 19h
20/4: fechado
21/4: fechado
Júpiter Olímpico
20/4: Aberto das 8h às 22h
21/4: Aberto das 8h às 22h
Piscinas Públicas
Centros esportivos Pinheirinho e Schmitt
20/4: Abertas das 8h às 11h e das 14h às 17h
21/4: Abertas das 8h às 11h e das 14h às 17h
Secretaria de Cultura
20/4 a 21/4: Fechada
Biblioteca Municipal
20/4 a 21/4: Fechada
Teatro Municipal Paulo Moura
20/4 a 21/4: Fechado
Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto
20/4 a 21/4: Fechado
Poupatempo
20/4: 9h às 17h
21/4: Fechado
Prefeitura Regional Norte
20/4: 10h às 19h
21/4: Fechado