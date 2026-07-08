Confira o que abre e o que fecha neste feriado, em Rio Preto

Para algumas repartições públicas, o feriado desta quinta-feira, 9, em que é celebrado 94 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, será prolongado, com a decretação de ponto facultativo na sexta-feira, 10.

Unidades Básicas de Saúde, Biblioteca Municipal, teatros municipais e Semae reabrirão somente na segunda-feira, 13.

Estarão fechados somente no feriado a Farmácia Municipal Norte, o Shopping HB e o Poupa Tempo.

O Shopping Azul atenderá das 8h às 13h. A abertura das lojas do Calçadão será das 9h às 15h. Já o Mercado Municipal funcionará no feriado das 8h às 12h para bancas e até 16h para restaurantes.

Os shoppings da cidade funcionarão das 14h às 20h, porém, as praças de alimentação abrem mais cedo: às 11h.

Os equipamentos públicos de lazer como Cidade da Criança, Zoobotânico, Parques Ecológicos, Pet Park e piscinas públicas estarão abertos em horário normal (das 9h às 17h) para receber famílias e crianças.

Alguns serviços considerados essenciais permanecem funcionando ininterruptamente. É o caso das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), Farmácia Municipal Central e Pontos de Apoio.

No feriado, o transporte coletivo vai operar com tabela de horários de domingo e feriado. Já a sexta-feira, 10, segue a tabela dos dias úteis.

Rodovias

A Triunfo Transbrasiliana, concessionária responsável pelo trecho paulista da BR-153, estima o aumento no fluxo de veículos durante o feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, com previsão de 158 mil veículos transitando pelo trecho entre quarta-feira (08/07) e domingo (12/07).

Na região de Rio Preto, onde estão localizadas duas das quatro praças de pedágio administradas pela concessionária (Onda Verde – km 35+800 e José Bonifácio – km 98+900), a circulação deve alcançar aproximadamente 112 mil veículos durante o período.

“Durante o feriado prolongado, todo o efetivo operacional da Triunfo Transbrasiliana estará de prontidão. Também estarão disponíveis as sete bases de atendimento ao usuário, localizadas em Nova Granada, São José do Rio Preto, Ubarana, Guaiçara, Marília, Ocauçu e Ribeirão do Sul”, informou. Nelas, o motorista conta com água gelada, café, banheiros, fraldários e atendentes treinados. As bases funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana.

Já na rodovia Washington Luís, a concessionária Ecovias Noroeste Paulista estima um movimento de 107 mil veículos na região de Catanduva, Rio Preto e Mirassol.

“A operação especial para o feriado da Revolução Constitucionalista contará com 57 veículos operacionais, entre ambulâncias, guinchos e viaturas de inspeção de tráfego, além de monitoramento 24 horas por meio de 619 câmeras”, informou.