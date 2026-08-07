Confira o desempenho das cidades da região de Rio Preto no Ideb

Cidades da região de Rio Preto foram destaque no Estado, atingindo notas altas e ficando entre as melhores no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2025.

Nos anos iniciais do ensino fundamental, Floreal é a segunda melhor do Estado, com nota 8,8. Santana da Ponte Pensa, Nipoã e Santa Salete também estão no TOP 10 estadual.

Irapuã é a segunda melhor do Estado nos anos finais do ensino fundamental, com nota 6,9. Palmares Paulista, Nova Canaã Paulista, Mira Estrela e Tabapuã também estão no TOP 10.

Já no ensino médio, a mais bem posicionada da região é Sebastianópolis do Sul, na sexta posição, com nota 6,3. Nova Canaã Paulista, Paraíso e Ariranha também estão entre as dez melhores.

Anos Iniciais do ensino fundamental Ideb 2023 Ideb 2025 Adolfo 6,9 6,0 Álvares Florence 7,9 6,5 Américo de Campos 7,3 7,2 Aparecida d'Oeste 7,1 7,2 Ariranha 7,3 7,7 Aspásia 6,7 7,5 Bady Bassitt 6,7 6,8 Bálsamo 7,9 7,6 Cardoso 7,3 7,6 Catanduva 6,8 6,3 Catiguá 6,4 6,5 Cedral 6,7 6,9 Cosmorama 6,6 6,8 Dirce Reis 7,0 7,4 Dolcinópolis 5,9 6,8 Elisiário 8,1 7,9 Estrela d'Oeste 6,4 6,8 Fernandópolis 6,3 7,0 Floreal 9,3 8,8 Guapiaçu 6,0 5,7 Guarani d'Oeste 7,2 6,3 Ibirá 7,3 6,6 Icém 5,8 6,4 Indiaporã 7,2 8,0 Ipiguá 6,3 6,6 Irapuã 6,5 6,6 Itajobi 7,1 7,0 Jaci 6,1 6,6 Jales 7,6 7,6 José Bonifácio 6,2 6,4 Macaubal 6,1 6,6 Macedônia 7,0 7,0 Magda 6,6 - Marapoama 7,6 7,9 Marinópolis 5,7 7,2 Mendonça 7,3 7,5 Meridiano 7,0 7,4 Mesópolis 6,4 6,6 Mira Estrela 7,1 7,2 Mirassol 6,9 7,1 Mirassolândia 6,9 6,7 Monções 6,8 6,8 Monte Aprazível 7,0 6,6 Neves Paulista 7,7 7,7 Nhandeara 6,7 7,0 Nipoã 7,2 8,3 Nova Aliança 7,0 6,9 Nova Canaã Paulista 7,9 7,6 Nova Granada 6,3 6,5 Novais 6,9 6,9 Novo Horizonte 6,7 6,9 Olímpia 6,9 7,3 Onda Verde 6,5 6,9 Orindiúva 6,9 6,8 Ouroeste 6,8 7,3 Palestina 6,3 6,6 Palmares Paulista 7,2 6,9 Palmeira d'Oeste 7,0 7,5 Paraíso 6,6 7,2 Paranapuã 6,0 6,2 Parisi 7,8 7,1 Paulo de Faria 6,3 6,3 Pedranópolis 6,3 6,7 Pindorama 6,7 6,6 Planalto 6,0 6,6 Poloni 6,2 6,7 Pontalinda 5,7 6,8 Pontes Gestal 7,2 7,2 Populina 6,4 6,7 Potirendaba 6,5 6,3 Riolândia 6,2 6,3 Rubinéia 6,9 6,9 Sales 6,7 6,9 Santa Adélia 6,3 6,8 Santa Albertina 6,5 6,7 Santa Clara d'Oeste 7,1 7,4 Santa Fé do Sul 6,4 7,0 Santa Rita d'Oeste 7,4 7,1 Santa Salete 7,4 8,1 Santana da Ponte Pensa 7,2 8,4 São Francisco 6,5 6,9 São João das Duas Pontes 7,0 6,3 São José do Rio Preto 6,4 6,6 Sebastianópolis do Sul 7,6 7,9 Severínia 6,3 6,3 Tabapuã 7,9 7,8 Tanabi 7,2 7,4 Três Fronteiras - 7,0 Turmalina 7,0 7,7 Ubarana 6,3 6,5 Uchoa 6,3 6,9 União Paulista 5,7 7,1 Urânia 6,7 6,6 Urupês 7,4 6,6 Valentim Gentil 7,1 7,0 Vitória Brasil 5,8 6,8 Votuporanga 6,8 6,7 Zacarias 6,2 7,1

Anos Finais do ensino fundamental Ideb 2023 Ideb 2025 Adolfo 5,8 5,3 Álvares Florence 5,4 5,7 Américo de Campos 6,3 6,1 Aparecida d'Oeste 5,7 6,0 Ariranha 5,8 5,5 Aspásia 6,3 6,0 Bady Bassitt 5,2 5,5 Bálsamo 5,4 5,4 Cardoso 5,7 6,1 Catanduva 5,3 5,4 Catiguá 5,4 5,4 Cedral - 4,8 Cosmorama 5,2 5,2 Dirce Reis 5,4 5,8 Dolcinópolis 5,3 5,2 Elisiário 5,9 5,9 Estrela d'Oeste 5,4 5,8 Fernandópolis 5,8 5,9 Floreal - 6,4 Guapiaçu - 5,0 Guarani d'Oeste 5,1 5,9 Ibirá 5,6 5,1 Icém 5,0 5,4 Indiaporã 5,6 5,9 Ipiguá 4,8 4,8 Irapuã 6,0 6,9 Itajobi 6,1 5,8 Jaci 5,0 5,4 Jales 5,9 6,1 José Bonifácio 5,5 5,2 Macaubal 5,5 5,6 Macedônia 5,6 6,4 Magda 6,4 5,8 Marapoama 5,7 5,8 Marinópolis 6,9 5,8 Mendonça 5,9 5,8 Meridiano 5,8 5,4 Mesópolis 5,0 - Mira Estrela 5,8 6,5 Mirassol 6,0 6,2 Mirassolândia 5,3 5,3 Monções 5,7 5,3 Monte Aprazível 5,3 5,3 Neves Paulista - 5,6 Nhandeara 5,2 5,6 Nipoã 5,1 6,4 Nova Aliança 5,3 5,9 Nova Canaã Paulista 5,3 6,7 Nova Granada 5,2 4,6 Novais 5,5 4,9 Novo Horizonte 5,7 5,7 Olímpia 5,8 6,0 Onda Verde 4,6 4,7 Orindiúva 5,8 5,5 Ouroeste 5,5 5,6 Palestina 5,4 5,8 Palmares Paulista 5,8 6,8 Palmeira d'Oeste 5,4 5,4 Paraíso 6,1 5,5 Paranapuã 5,3 5,5 Parisi 5,4 5,5 Paulo de Faria 4,6 4,9 Pedranópolis 5,7 6,0 Pindorama 5,5 5,5 Planalto 5,2 5,0 Poloni 5,2 5,5 Pontalinda 6,0 5,6 Pontes Gestal 5,1 5,8 Populina 5,8 6,2 Potirendaba 5,3 4,8 Riolândia 5,1 5,5 Rubinéia 5,6 6,0 Sales 5,1 5,4 Santa Adélia 5,8 5,5 Santa Albertina 5,3 6,3 Santa Clara d'Oeste 5,5 6,1 Santa Fé do Sul 5,7 5,9 Santa Rita d'Oeste 6,5 6,4 Santa Salete 6,7 - Santana da Ponte Pensa 7,4 - São Francisco 6,2 5,7 São João das Duas Pontes 5,5 6,0 São José do Rio Preto 5,2 5,2 Sebastianópolis do Sul - 6,4 Severínia 5,1 5,1 Tabapuã 5,8 6,5 Tanabi 5,9 6,4 Três Fronteiras 5,5 6,3 Turmalina 5,7 5,5 Ubarana 5,1 5,0 Uchoa 4,9 5,1 União Paulista 4,8 5,9 Urânia 5,7 5,8 Urupês 5,7 5,6 Valentim Gentil 5,1 5,3 Vitória Brasil 5,3 6,1 Votuporanga 5,6 5,7 Zacarias 5,3 5,4