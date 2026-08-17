Confira as datas de inscrição para vestibulares da USP, Unesp, Unicamp e Fatecs

O mês de agosto marca o início da temporada dos vestibulares para ingresso nas instituições públicas do estado de São Paulo. A Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) contam com forma de ingresso própria, mas também participam do Provão Paulista Seriado.

USP

A Fundação Universitária para Vestibular (Fuvest) oferece 8.147 vagas para ingresso na USP, divididas em 4.888 para ampla concorrência, 2.053 para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e 1.206 para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas pública e se identificam como pretos, pardos ou indígenas.

A relação de vagas para cada curso pode ser acessada pelo link.

As inscrições são feitas pelo portal da Fuvest na área do candidato. A taxa de inscrição é de R$ 228 e pode ser paga até o fim do período de inscrições.

Confira as datas da Fuvest 2027:

Inscrições: 17/08 a 09/10

Divulgação dos locais de prova: 21/10

1ª fase: 01/11

Chamada e locais para 2ª fase: 23/11

2ª fase: 06 e 07/12

Provas de Competências Específicas: 08/12 a 11/12

Divulgação da 1ª chamada: 26/01

A Universidade de São Paulo oferece cursos em Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Lorena, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo.

A prova da primeira fase conta com 80 questões de múltipla escolha sobre Arte, Educação Física, Inglês, Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e interpretação de texto sobre as leituras obrigatórias. O programa do vestibular 2027 específica todos componentes para cada área de conhecimento na prova.

Unesp

O vestibular da Unesp oferece 5.850 vagas nas 24 cidades onde a universidade está presente: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

É possível se inscrever pelo portal da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 210.

As vagas são divididas em 3.355 a qualquer candidato, 867 aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas e cursaram o ensino básico na rede pública e 761 aos candidatos que cursaram o ensino básico na rede pública.

Confira as datas do vestibular Unesp 2027:

Inscrições: 04/09 a 20/10

1ª fase: 22/11

2ª fase: 13/12 e 14/12

Resultado final: 29/01

A prova da primeira fase conta com com 90 questões de múltipla escolha, já a da segunda fase tem 36 questões discursivas e uma redação em gênero dissertativo.

Fatecs

O vestibular das Fatecs oferece ingresso para mais de 100 cursos de tecnólogo em áreas como Gestão e Negócios, Engenharia, Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial em 80 municípios paulistas.

As inscrições para o exame começam no dia 14 de setembro, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br, mas a oportunidade de garantir isenção ou redução da taxa de participação de R$ 90 começa em 24 de agosto .

Confira as datas do vestibular Fatecs 2027:

Inscrições para isenção ou redução da taxa de inscrição: 24/08 a 11/09

Inscrições para o vestibular: 14/09 a 6/11

Divulgação dos locais de prova: 09/12

Prova: 13/12

Divulgação da classificação geral e 1ª chamada : 18/01

Divulgação da 2ª chamada: 26/01

Divulgação da 3ª chamada: 03/02

Etecs

As Etecs oferecem mais de 200 cursos e preparam os alunos para o mercado de trabalho. São oportunidades em diversas áreas de formação, como Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Controle e Processos Industriais, e Ambiente e Saúde.

Confira o calendário do Vestibulinho das Etecs:

Período para pedir redução da taxa de inscrição: 17/08 até 01/09

Inscrições para o Vestibulinho: 02/09 a 03/11

Divulgação dos locais de prova: 02/12

Exame: 06/12

Divulgação da classificação geral com desempenho dos candidatos e convocação da primeira chamada para matrícula: 11/01

Para acompanhar o calendário e todas as informações sobre o Vestibulinho das Etecs, basta acessar o site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br.

Unicamp

O Vestibular Unicamp oferece 2.523 vagas, distribuídas em 70 opções de cursos. A taxa de inscrição é de R$ 230 e poderá ser paga até dia 8 de setembro. É possível fazer até duas opções de cursos, desde que da mesma área. A universidade de Campinas oferece cursos em Campinas, Limeira e Piracicaba.

As inscrições podem ser feitas na área do candidato no site da Comissão Permanente para Vestibulares (COmvest).

A relação de vagas por curso e perfil pode ser acessada neste link.

Confira as datas do vestibular Unicamp 2027:

Inscrições: de 3 a 31/08

1ª fase: 18/10

2ª fase: 29/11 e 30/11

Divulgação dos aprovados: 25/01

A prova de primeira fase é composta por 72 questões objetivas da seguinte forma: 12 questões de Matemática, 12 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 7 questões de Inglês, 21 questões de Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física) e 20 questões de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).

Na segunda fase, composta por questões dissertativas, os candidatos são avaliados em Redação e nas disciplinas antes mencionadas, de forma mais aprofundada, além de perguntas de conhecimentos específicos em relação ao curso escolhido.