Conexão rio-pretense ‘lava’ R$ 2 bilhões do jogo do bicho carioca
Empresário do ramo da construção civil, o pai dele e outros três funcionários foram presos durante operação da Polícia Federal e do Gaeco; investigação aponta esquema de empresas de fachada para ocultar recursos do jogo do bicho e de milícias no Rio de Janeiro
por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 29/07/2026 às 20:35Atualizado em 29/07/2026 às 20:50
Conteúdo exclusivo para assinantes
Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!