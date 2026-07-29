Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal

Conexão rio-pretense ‘lava’ R$ 2 bilhões do jogo do bicho carioca

Empresário do ramo da construção civil, o pai dele e outros três funcionários foram presos durante operação da Polícia Federal e do Gaeco; investigação aponta esquema de empresas de fachada para ocultar recursos do jogo do bicho e de milícias no Rio de Janeiro

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 29/07/2026 às 20:35Atualizado em 29/07/2026 às 20:50
Fonte preferida no Google
Operação da PF em Rio Preto, onde funcionava parte considerada relevante do esquema: imóveis, veículos de alto valor e ativos financeiros foram identi (Divulgação/PF)
Galeria
Operação da PF em Rio Preto, onde funcionava parte considerada relevante do esquema: imóveis, veículos de alto valor e ativos financeiros foram identi (Divulgação/PF)
Ouvir matéria
A Polícia Federal prendeu, na quarta-feira, 29, um empresário de Rio Preto do ramo da construção civil, o pai dele e três funcionários, suspeitos de participação em um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de R$ 2 bilhões, ligado ao jogo do bicho no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, outras quatro pessoas foram presas, além

Conteúdo exclusivo para assinantes

Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!