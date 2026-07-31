Condenada a 14 anos por tráfico é presa pela Polícia Civil de Rio Preto

Uma mulher de 37 anos, condenada a 14 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, foi presa nesta quinta-feira, 30, por policiais da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada por equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) após a expedição de um mandado de prisão definitivo. Ela foi levada à sede da Deic, onde foram adotadas medidas para o cumprimento da ordem judicial.

O caso teve início em julho de 2021, quando uma operação do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu um mandado de prisão contra a investigada em uma residência no bairro Jardim Jaguaré, em Rio Preto.

Posteriormente, ela obteve o direito de responder ao processo em liberdade. Ao final da ação, a Justiça considerou comprovada a sua participação nos crimes investigados e a condenou a 14 anos e 3 meses de prisão.

Com a expedição do mandado de prisão, a Deic deu início às diligências que resultaram na captura da condenada.