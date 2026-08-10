Concurso recebe 297 trabalhos feitos por alunos

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), divulgou nesta segunda-feira, 10, o resultado do Concurso Municipal de Educação para o Trânsito “Minha Arte no Trânsito”. Neste ano, a iniciativa teve como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

O concurso tem como objetivo estimular, entre crianças e adolescentes, a reflexão sobre atitudes seguras no trânsito, além de reforçar a importância do respeito à vida e da responsabilidade de cada cidadão na construção de um trânsito mais seguro.

Ao todo, foram avaliados 297 trabalhos produzidos por estudantes de 39 escolas das redes pública e privada de Rio Preto. Os participantes foram distribuídos em cinco categorias, de acordo com a faixa escolar, nas modalidades de desenho e redação.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus durante a cerimônia de premiação. A cerimônia de premiação será realizada no dia 24 de agosto, às 9h30, no Auditório do Complexo Integrado de Educação, Ciência e Cultura (Ciecc), no Distrito Industrial.