Complexo Funfarme recebe o Selo Doar, que reforça a transparência da instituição

O Complexo Funfarme foi recertificado com o Selo Doar, uma das principais certificações brasileiras voltadas à transparência e à gestão responsável de recursos destinados ao terceiro setor.

Concedido pelo Instituto Doar, o selo atesta que organizações sociais adotam práticas rigorosas de governança, prestação de contas e transparência na aplicação dos recursos recebidos, fortalecendo a relação de confiança entre instituições e seus apoiadores.

Para o diretor executivo da Funfarme, Horácio Ramalho, a recertificação é um reflexo do compromisso da instituição com a correta aplicação dos recursos recebidos e da credibilidade construída junto à sociedade ao longo dos anos.

"A recertificação do Selo Doar reforça um valor que é essencial para a Funfarme: a transparência. Cada recurso recebido por meio de doações, campanhas, eventos beneficentes ou parcerias empresariais é tratado com responsabilidade e respeito. Essa conquista pertence também aos milhares de parceiros que acreditam em nosso trabalho e contribuem para que possamos oferecer assistência de excelência à população."

Segundo Robson de Pádua, superintendente-geral da Funfarme, a recertificação do Selo Doar reforça a credibilidade construída pela Funfarme junto aos seus apoiadores. "Essa certificação mostra que os recursos recebidos são administrados com seriedade, responsabilidade e total transparência. É um reconhecimento que pertence a todos os parceiros, empresas, voluntários e cidadãos que acreditam no nosso trabalho e nos ajudam a transformar solidariedade em atendimento de qualidade para milhares de pessoas."

Mobilização que transforma vidas

Além das contribuições institucionais, a Funfarme conta com o engajamento de voluntários, empresários, lideranças comunitárias e organizadores de eventos beneficentes que, há anos, ajudam a mobilizar recursos para fortalecer o atendimento oferecido aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o superintendente-geral da Funfarme, os números demonstram a força do engajamento da sociedade em torno da instituição. "Cada doação, independentemente do valor, representa um gesto de confiança e compromisso com a saúde da nossa região. Os recursos recebidos permitem que a Funfarme continue investindo em assistência, tecnologia, infraestrutura e na melhoria contínua do atendimento prestado aos pacientes."

Um dos exemplos é o tradicional evento beneficente realizado em Palestina (SP), que há mais de uma década reúne a comunidade em prol do Hospital de Base. Neste ano, será realizado o 17º Almoço e Leilão na cidade.

“Graças a Deus temos uma aceitação muito boa da nossa comunidade, quando abrimos um leilão a gente ganha de 80 a 90 cabeças de gado, temos nossos voluntários e a população que participa também do almoço. É um prazer enorme poder ver toda essa mobilização da cidade e para nós a maior gratificação quando o leiloeiro avisa o valor arrecadado”, afirma Luiz Carlos Pereira, coordenador do evento.

A participação do setor empresarial também tem papel decisivo nesse processo. As doações realizadas por empresas parceiras contribuem diretamente para a manutenção e ampliação de serviços oferecidos pela instituição. Exemplo disso é a parceria com o empresário e diretor da Facchini S/A, Marcelo Facchini, que iniciou em 2018.

Para o diretor, a doação nasce da compreensão de que ninguém constrói sua história sozinho. Ao longo de sua trajetória pessoal e profissional, ele vivenciou desafios que exigiram resiliência, perseverança e, muitas vezes, o apoio de pessoas e instituições que acreditaram em seu potencial. “Essas experiências fortaleceram a convicção de que o sucesso só tem verdadeiro significado quando é acompanhado pela capacidade de gerar oportunidades e transformar vidas”.

Para a Funfarme, a recertificação do Selo Doar representa mais do que um reconhecimento institucional. Ela confirma que cada doação recebida é administrada com responsabilidade, ética e transparência, transformando a solidariedade de parceiros e apoiadores em investimentos concretos para a saúde de milhares de pessoas.

Resultados da solidariedade

Somente em 2025, a mobilização de parceiros permitiu a captação de mais de R$ 53 milhões para investimentos em assistência, infraestrutura e projetos sociais. Desse total, mais de R$ 40 milhões foram destinados por meio de emendas parlamentares. Outros R$ 7 milhões foram captados por meio de projetos incentivados, com apoio de mais de 50 empresas. Além disso, as doações diretas de mais de 125 empresas parceiras resultaram em arrecadação superior a R$ 2,3 milhões.

A atuação também alcançou dezenas de municípios. Ao longo do ano, foram realizadas 69 ações em 45 cidades apoiadoras, fortalecendo a rede de solidariedade em prol dos hospitais do complexo