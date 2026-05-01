Comércio de Rio Preto abre em horário especial neste feriado
Lojas do Centro e dos bairros funcionam das 9h às 15h, mas abertura é facultativa; shoppings também têm horário especial
O comércio de Rio Preto, no Centro e nos bairros, abre das 9h às 15h nesta sexta-feira, dia 1º de maio. As informações são do Sincomerciários. A abertura das lojas é facultativa.
Já os shopping centers funcionam das 14h às 20h, com exceção das praças de alimentação, que têm horário estendido.
O Shopping Azul e o Shopping HB fecham nesta sexta e o transporte coletivo terá horário de domingo. A Área Azul não terá cobrança e retorna no sábado, 2.
Alguns serviços públicos e espaços de lazer terão alterações no horário de funcionamento.
Confira o que abre e fecha
Saúde
Farmácia Municipal Centro
01/05 a 03/05: Aberto das 8h às 14h
Farmácia Municipal Norte
02/05: Aberto das 10h às 15h
Telemedicina
01/05 a 03/05
Agendamento: 7h às 17h
Consultas: 7h às 19h
UPAS 24h
Compras e serviços
Shopping Waldemar Alves dos Santos (Shopping Azul)
01/05 : Fechado
02/05: Aberto das 8H às 15H
03/05: Fechado
Shopping HB
01/05 a 03/05: Fechado
Transporte Coletivo
01/05: operação com tabela de domingo e feriado
Estacionamento rotativo / Emurb Estacione + Digital
01/05: não haverá cobrança
Pontos de Apoio
01/05: Aberto das 7h às 13h
02/05: Aberto das 7h às 19h
03/05: Aberto das 7h às 13h
Feiras livres
01/05: Funcionamento regular
Feira do Terminal Urbano foi antecipada para quinta-feira dia 30/04/2026.
Mercadão Municipal
01/05: Fechado
02/05: Abertura às 7h (facultativo)
Abertura obrigatória às 8h
Fechamento das bancas às 13h
Fechamento de bares e restaurantes às 16h
Lazer e Cultura
Zoobotânico Municipal
01/05 a 03/05: Aberto das 9h às 17h (entrada permitida até as 16h)
Parques Ecológicos Norte e Sul
01/05: Aberto das 9h às 17h
02/05: Aberto das 9h às 17h
03/05: Aberto das 9h às 17h
Cidade da Criança
01/05 a 03/05: Aberta das 9h às 17h
Pet Park
01/05: Aberto das 7h às 11h e das 14h às 19h
02/05: Aberto das 7h às 11h e das 14h às 19h
03/05: Aberto das 7h às 11h e das 14h às 19h
Júpiter Olímpico
01/05: Fechado
02/05 e 03/05: Aberto das 8h às 22h
Piscinas Públicas
01/05: Fechadas
02/05 e 03/05: Abertas das 8h às 11h e das 14h às 17h
Biblioteca Municipal
01/05: Fechado
02/05: Fechado
Teatro Municipal Paulo Moura
01/05: Fechado
Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto
01/05: Fechado
Semae: Fechado
Poupatempo: Fechado
Posto Moacir de Araújo Góes – Schimitt: Fechado
Prefeitura Regional Norte: Fechado
Atendimento Virtual: Fechado
Plantão Call Center: 24 horas
02/05: Funcionamento regular