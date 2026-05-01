Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
DIA DO TRABALHO

Comércio de Rio Preto abre em horário especial neste feriado

Lojas do Centro e dos bairros funcionam das 9h às 15h, mas abertura é facultativa; shoppings também têm horário especial

por Redação
Publicado há 2 horasAtualizado há 2 horas
Comércio no Centro de Rio Preto (Johnny Torres 21/3/2020)
Galeria
Ouvir matéria

O comércio de Rio Preto, no Centro e nos bairros, abre das 9h às 15h nesta sexta-feira, dia 1º de maio. As informações são do Sincomerciários. A abertura das lojas é facultativa.

Já os shopping centers funcionam das 14h às 20h, com exceção das praças de alimentação, que têm horário estendido.

O Shopping Azul e o Shopping HB fecham nesta sexta e o transporte coletivo terá horário de domingo. A Área Azul não terá cobrança e retorna no sábado, 2.

Alguns serviços públicos e espaços de lazer terão alterações no horário de funcionamento.

Confira o que abre e fecha

Saúde

  • Farmácia Municipal Centro

01/05 a 03/05: Aberto das 8h às 14h

  • Farmácia Municipal Norte

02/05: Aberto das 10h às 15h

  • Telemedicina

01/05 a 03/05

Agendamento: 7h às 17h

Consultas: 7h às 19h

  • UPAS 24h

Compras e serviços

  • Shopping Waldemar Alves dos Santos (Shopping Azul)

01/05 : Fechado

02/05: Aberto das 8H às 15H

03/05: Fechado

  • Shopping HB

01/05 a 03/05: Fechado

  • Transporte Coletivo

01/05: operação com tabela de domingo e feriado

  • Estacionamento rotativo / Emurb Estacione + Digital

01/05: não haverá cobrança

  • Pontos de Apoio

01/05: Aberto das 7h às 13h

02/05: Aberto das 7h às 19h

03/05: Aberto das 7h às 13h

  • Feiras livres

01/05: Funcionamento regular

Feira do Terminal Urbano foi antecipada para quinta-feira dia 30/04/2026.

  • Mercadão Municipal

01/05: Fechado

02/05: Abertura às 7h (facultativo)

Abertura obrigatória às 8h

Fechamento das bancas às 13h

Fechamento de bares e restaurantes às 16h

Lazer e Cultura

  • Zoobotânico Municipal

01/05 a 03/05: Aberto das 9h às 17h (entrada permitida até as 16h)

  • Parques Ecológicos Norte e Sul

01/05: Aberto das 9h às 17h

02/05: Aberto das 9h às 17h

03/05: Aberto das 9h às 17h

  • Cidade da Criança

01/05 a 03/05: Aberta das 9h às 17h

  • Pet Park

01/05: Aberto das 7h às 11h e das 14h às 19h

02/05: Aberto das 7h às 11h e das 14h às 19h

03/05: Aberto das 7h às 11h e das 14h às 19h

  • Júpiter Olímpico

01/05: Fechado

02/05 e 03/05: Aberto das 8h às 22h

  • Piscinas Públicas

01/05: Fechadas

02/05 e 03/05: Abertas das 8h às 11h e das 14h às 17h

  • Biblioteca Municipal

01/05: Fechado

02/05: Fechado

  • Teatro Municipal Paulo Moura

01/05: Fechado

  • Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto

01/05: Fechado

  • Semae: Fechado

  • Poupatempo: Fechado

  • Posto Moacir de Araújo Góes – Schimitt: Fechado

  • Prefeitura Regional Norte: Fechado

  • Atendimento Virtual: Fechado

  • Plantão Call Center: 24 horas

02/05: Funcionamento regular