Comerciante perde mais de R$ 243 mil em golpe telefônico em Rio Preto

Uma comerciante de Rio Preto foi vítima de estelionato e perdeu R$ 243.865 na tarde de sexta-feira, 24. O caso foi registrado como estelionato na Central de Flagrantes da Polícia Civil, mas, por enquanto, a autoria é desconhecida.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu uma ligação por volta das 13h27 de um número que aparentava ser do canal comercial da Caixa Econômica Federal, onde possui conta jurídica. Confiando no identificador, já que havia recebido contatos anteriores do mesmo número, ela seguiu as orientações de uma mulher que se apresentou como “Gisele”.

A suposta atendente informou que seria necessária a atualização de um dispositivo de segurança no notebook da comerciante. A vítima acessou o equipamento e realizou os procedimentos indicados. À polícia, ela afirmou que não forneceu senhas nem dados pessoais sensíveis, tampouco autorizou qualquer transação financeira.

Após encerrar a ligação, porém, a comerciante percebeu a saída de valores de sua conta por meio de transferências e TEDs que não reconhece. Diante do prejuízo, ela procurou imediatamente a agência bancária para contestar as movimentações.

Orientada pelo banco, a vítima registrou a ocorrência e declarou desconhecer integralmente as transações realizadas.

O caso foi registrado como estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal, e será investigado pelo distrito policial responsável. A autoria é desconhecida.