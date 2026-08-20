Começam as interdições em nova fase das obras de terceira faixa da Washington Luís

Começou na manhã desta quinta-feira, 20, a nova etapa das obras de terceira faixa da rodovia Washington Luís em Rio Preto.

Os trabalhos ocorrem no quilômetro 443+760m, na pista sentido Interior-Capital, para a instalação de estruturas de drenagem, com previsão de término no dia 5 de setembro.

Na primeira fase, de 20 a 29 de agosto, a faixa da esquerda foi interditada e o trânsito flui pela faixa da direita e, temporariamente, pelo acostamento.

Também houve bloqueio de acesso da alça para quem trafega da avenida Abelardo Menezes (Anel Viário da Zona Norte) em direção à rodovia (sentido Interior-Capital). “A medida garante a segurança dos motoristas que utilizarão o acostamento da pista principal neste período”, afirmou a empresa.

Segunda fase

Na segunda fase, de 30 de agosto a 5 de setembro, as faixas da direita e da esquerda, além do acostamento, estarão fechadas ao tráfego. Os veículos deverão utilizar um desvio provisório construído no canteiro central. A alça de acesso permanece fechada.

Após o dia 5 de setembro, os motoristas voltarão a utilizar as faixas de rolamento existentes.