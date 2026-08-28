Com onda de calor, Rio Preto pode ter temperaturas acima de 40 graus
Defesa Civil alerta para a umidade do ar, que pode cair abaixo dos 12%, nível considerado crítico para a saúde
Uma forte onda de calor que chegou ao Estado de São Paulo deve elevar as temperaturas para máximas acima de 40ºC na região de Rio Preto.
Além do calor intenso e os riscos para a população, a Defesa Civil alerta para a baixa umidade do ar, que pode cair abaixo dos 12%, nível considerado crítico para a saúde. Para efeito de comparação, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda umidade entre 40% e 60%.
Os baixos níveis de umidade no ar causam ressecamento intenso do ambiente, das mucosas e vias respiratórias. Podem causar ainda garganta seca, tosse e agravar doenças como asma, rinite, bronquite e sinusite, além de facilitar a entrada de vírus e bactérias no organismo pelas vias aéreas.
A Defesa Civil recomenda atenção especial com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, que podem ser mais afetadas pelo tempo seco.
A orientação é manter-se bem hidratado, evitar exercícios físicos ao ar livre, especialmente nos períodos de maior calor, usar roupas leves e claras e manter-se em locais frescos e ventilados.
Calor de até 42ºC
Os municípios localizados nas regiões norte e noroeste do estado devem ser os mais atingidos pela onda de calor que atinge o estado.
Em Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e Marília os termômetros devem oscilar entre 40ºC e 42ºC entre sexta-feira e domingo.
Na Região Metropolitana, Baixada Santista, São José dos Campos e Litoral Norte a temperatura máxima deve oscilar entre 30ºC e 35ºC.
Risco de Incêndios
A onda de calor associada à baixa umidade do ar e ventos secos cria condições favoráveis para a propagação de incêndios, por isso a Defesa Civil alerta a população para não utilizar fogo para limpeza de terrenos, não queimar lixo ou resíduos, não descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias ou áreas de vegetação ressecada e não soltar balões.
Ao identificar fumaça ou um princípio de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199. Acompanhe os alertas e as dicas de prevenção no perfil oficial da Defesa Civil do Estado de São Paulo, @defesacivilsp.