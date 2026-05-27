Com cadeiras vazias, Hemocentro de Rio Preto faz apelo por doação de sangue

O Hemocentro de Rio Preto vive um momento de alerta e pede a mobilização urgente da população para a doação de sangue. Responsável por abastecer 39 instituições de saúde de Rio Preto e região, a unidade enfrenta uma situação crítica nos estoques de bolsas sanguíneas, especialmente dos tipos mais utilizados em emergências, cirurgias, tratamentos oncológicos e atendimentos de alta complexidade.

Nesta quarta, o estoque do tipo O positivo, um dos mais demandados pelos hospitais, conta com apenas uma bolsa disponível, quando o ideal seria manter 248. O cenário é ainda mais preocupante no tipo A positivo, que está zerado, apesar da necessidade mínima de 152 bolsas para garantir segurança no atendimento aos pacientes. Os tipos O negativo e A negativo também estão muito abaixo do recomendado.

A queda nas doações registrada nos últimos dias agravou ainda mais a situação. Na última semana, o Hemocentro recebeu 418 doações, número bem abaixo da meta necessária para manter os estoques estabilizados. O ideal seria alcançar cerca de 700 doações semanais, o equivalente a 100 doações por dia. O déficit atual é de 41%.

A diretora técnica do Hemocentro, Andrea Garcia, explica que a manutenção dos estoques depende diretamente da regularidade das doações, já que o sangue possui prazo de validade e precisa ser constantemente reposto.

“A importância é manter o estoque. Os produtos da doação de sangue têm validade, então precisamos coletar sempre uma quantidade que mantenha nossos estoques conforme a demanda. Não conseguimos deixar armazenado por muito tempo. Precisamos coletar continuamente para manter tudo abastecido. Temos uma meta e estamos chegando quase à metade dela”, afirma.

A médica também destaca que as temperaturas mais baixas costumam impactar diretamente na presença dos doadores. “Toda vez que esfria, a gente tem uma queda no número de doadores. Isso realmente afasta as pessoas. O que estamos vendo agora é justamente essa redução, quase pela metade no número de doações”, completa.

Por trás dos números, estão pacientes que dependem diretamente das transfusões para continuar tratamentos, enfrentar cirurgias ou sobreviver a situações de urgência. A supervisora de enfermagem do Hemocentro, Mariana Coltro, reforça que a doação é indispensável para garantir assistência a quem precisa.

“Fica o apelo para a população em geral, todos aqueles que atendam aos pré-requisitos, para que nossos pacientes não sofram com a falta de transfusões, para que não deixem de ser atendidos. Não existe substituto para o sangue, não tem outra forma de atender esse paciente. Para que eles possam ter evolução, eles necessitam das transfusões. Dependemos das doações”, destaca.

O Hemocentro lembra que doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, mas que pode representar a continuidade da vida para muitas pessoas. Em poucos minutos, uma única doação pode ajudar até quatro pacientes. Neste momento, cada bolsa faz diferença.

QUEM PODE DOAR

Podem doar sangue pessoas com idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados do responsável legal), que estejam em boas condições de saúde, pesem no mínimo 50 quilos e estejam bem alimentadas no dia da doação. É necessário apresentar um documento oficial com foto. Homens podem doar a cada 60 dias (até quatro vezes ao ano) e mulheres a cada 90 dias (até três vezes ao ano).

COMO DOAR

As doações podem ser feitas diretamente no Hemocentro de Rio Preto, por agendamento ou demanda espontânea. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. O Hemocentro fica localizado na avenida Jamil Feres Kfouri, número 80, no Jardim Panorama.