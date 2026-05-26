Com aumento de casos, Funfarme capacita profissionais da Atenção Primária para detecção precoce de câncer de boca
Evento promovido pela Funfarme treina profissionais da rede básica para identificação precoce de lesões suspeitas e encaminhamento mais rápido de pacientes com câncer bucal
O aumento dos casos de câncer de boca atendidos no Hospital de Base de Rio Preto, mantido pela Funfarme, acende um alerta para a importância do diagnóstico precoce da doença, que ainda chega em estágios avançados à rede especializada. Há seis anos, foram 25 casos de câncer de boca. Em 2025, foram 36 novos casos, um aumento de 44%. A quantidade de ocorrência no ano passado correspondeu a cerca de 25% dos diagnósticos de câncer da região de cabeça e pescoço atendidos pela instituição.
Em meio à campanha Maio Vermelho, dedicada à conscientização e prevenção do câncer bucal, a Funfarme promoveu nesta terça-feira, 26, o evento gratuito “Maio Vermelho: Estratégias para o Diagnóstico Precoce do Câncer de Boca”, no Anfiteatro Fleury da Famerp.
Voltada aos profissionais da rede de atenção à saúde do DRS XV, a capacitação reuniu dentistas, médicos, residentes, fonoaudiólogos e equipes multidisciplinares das Unidades Básicas de Saúde com foco na identificação precoce de lesões suspeitas, diagnóstico e encaminhamento adequado dos pacientes.
No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, são esperados cerca de 17.190 novos casos de câncer de boca por ano no triênio 2026–2028, configurando-se como o quinto tipo de câncer mais frequente entre os homens no país. O estado de São Paulo concentra aproximadamente 3 a 4 mil novos casos anuais, representando o maior volume absoluto de diagnósticos no Brasil.
“O aumento dos casos de câncer de boca que temos observado reforça a importância de investir na detecção precoce. Por isso, a Funfarme tem priorizado a capacitação dos profissionais da Atenção Primária, que são fundamentais para identificar sinais precoces e garantir um encaminhamento mais ágil e adequado dos pacientes”, afirma Horácio Ramalho, diretor executivo da Funfarme.
Diagnóstico tardio
De acordo com o titular do Departamento de Odontologia Hospitalar do Hospital de Base, Joab Cabral Ramos, o aumento de 44% no período de seis anos é reflexo do atendimento ágil ao paciente. Atualmente, o serviço atende toda a demanda, ou seja, o paciente com suspeita é diretamente encaminhado da unidade de saúde ao Ambulatório do HB.
Joab Ramos explica que o câncer de boca é atualmente um dos tipos mais frequentes entre os homens e ainda apresenta elevada mortalidade devido ao diagnóstico tardio.
“O câncer de boca, quando identificado precocemente, tem altas taxas de cura e menor morbidade no tratamento. O grande problema é que muitos pacientes ainda chegam em estágios avançados da doença”, afirma.
Segundo o especialista, mais de 50% dos casos apresentam alta mortalidade justamente porque o diagnóstico acontece tardiamente. A doença está associada principalmente ao consumo de álcool e tabaco, além da exposição solar sem proteção, especialmente nos casos que acometem os lábios.
“O perfil mais comum ainda é de pacientes acima dos 50 anos, fumantes e consumidores crônicos de álcool. Mas, mais recentemente, temos discutido também a relação do HPV com o câncer de base de língua, o que chama atenção para a importância do sexo oral protegido”, explica.
O câncer bucal pode acometer língua, lábios, assoalho da boca, gengivas, bochechas e céu da boca. Entre os principais sinais de alerta estão manchas brancas ou avermelhadas na cavidade oral e feridas semelhantes a aftas que não cicatrizam em até 14 dias.
“Uma afta que não melhora em duas semanas já merece avaliação especializada. Outros sintomas importantes são dor, sangramento, rouquidão, dificuldade para engolir e perda de peso”, destaca o dentista.
Capacitação
O tratamento cirúrgico é considerado a principal estratégia terapêutica para os casos diagnosticados precocemente, aumentando significativamente as chances de cura. Quando a cirurgia não é possível, os pacientes são encaminhados para quimioterapia e radioterapia.
A capacitação promovida pela Funfarme busca justamente ampliar a capacidade de identificação das lesões iniciais pelos profissionais da Atenção Primária, reduzindo o tempo até o encaminhamento especializado.