Com aumento de casos, Funfarme capacita profissionais da Atenção Primária para detecção precoce de câncer de boca

O aumento dos casos de câncer de boca atendidos no Hospital de Base de Rio Preto, mantido pela Funfarme, acende um alerta para a importância do diagnóstico precoce da doença, que ainda chega em estágios avançados à rede especializada. Há seis anos, foram 25 casos de câncer de boca. Em 2025, foram 36 novos casos, um aumento de 44%. A quantidade de ocorrência no ano passado correspondeu a cerca de 25% dos diagnósticos de câncer da região de cabeça e pescoço atendidos pela instituição.

Em meio à campanha Maio Vermelho, dedicada à conscientização e prevenção do câncer bucal, a Funfarme promoveu nesta terça-feira, 26, o evento gratuito “Maio Vermelho: Estratégias para o Diagnóstico Precoce do Câncer de Boca”, no Anfiteatro Fleury da Famerp.

Voltada aos profissionais da rede de atenção à saúde do DRS XV, a capacitação reuniu dentistas, médicos, residentes, fonoaudiólogos e equipes multidisciplinares das Unidades Básicas de Saúde com foco na identificação precoce de lesões suspeitas, diagnóstico e encaminhamento adequado dos pacientes.

No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, são esperados cerca de 17.190 novos casos de câncer de boca por ano no triênio 2026–2028, configurando-se como o quinto tipo de câncer mais frequente entre os homens no país. O estado de São Paulo concentra aproximadamente 3 a 4 mil novos casos anuais, representando o maior volume absoluto de diagnósticos no Brasil.

“O aumento dos casos de câncer de boca que temos observado reforça a importância de investir na detecção precoce. Por isso, a Funfarme tem priorizado a capacitação dos profissionais da Atenção Primária, que são fundamentais para identificar sinais precoces e garantir um encaminhamento mais ágil e adequado dos pacientes”, afirma Horácio Ramalho, diretor executivo da Funfarme.

Diagnóstico tardio

De acordo com o titular do Departamento de Odontologia Hospitalar do Hospital de Base, Joab Cabral Ramos, o aumento de 44% no período de seis anos é reflexo do atendimento ágil ao paciente. Atualmente, o serviço atende toda a demanda, ou seja, o paciente com suspeita é diretamente encaminhado da unidade de saúde ao Ambulatório do HB.

Joab Ramos explica que o câncer de boca é atualmente um dos tipos mais frequentes entre os homens e ainda apresenta elevada mortalidade devido ao diagnóstico tardio.

“O câncer de boca, quando identificado precocemente, tem altas taxas de cura e menor morbidade no tratamento. O grande problema é que muitos pacientes ainda chegam em estágios avançados da doença”, afirma.

Segundo o especialista, mais de 50% dos casos apresentam alta mortalidade justamente porque o diagnóstico acontece tardiamente. A doença está associada principalmente ao consumo de álcool e tabaco, além da exposição solar sem proteção, especialmente nos casos que acometem os lábios.

“O perfil mais comum ainda é de pacientes acima dos 50 anos, fumantes e consumidores crônicos de álcool. Mas, mais recentemente, temos discutido também a relação do HPV com o câncer de base de língua, o que chama atenção para a importância do sexo oral protegido”, explica.

O câncer bucal pode acometer língua, lábios, assoalho da boca, gengivas, bochechas e céu da boca. Entre os principais sinais de alerta estão manchas brancas ou avermelhadas na cavidade oral e feridas semelhantes a aftas que não cicatrizam em até 14 dias.

“Uma afta que não melhora em duas semanas já merece avaliação especializada. Outros sintomas importantes são dor, sangramento, rouquidão, dificuldade para engolir e perda de peso”, destaca o dentista.

Capacitação

O tratamento cirúrgico é considerado a principal estratégia terapêutica para os casos diagnosticados precocemente, aumentando significativamente as chances de cura. Quando a cirurgia não é possível, os pacientes são encaminhados para quimioterapia e radioterapia.

A capacitação promovida pela Funfarme busca justamente ampliar a capacidade de identificação das lesões iniciais pelos profissionais da Atenção Primária, reduzindo o tempo até o encaminhamento especializado.