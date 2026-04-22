Com 16 mil inscritos, programa habitacional seleciona 400 famílias de Rio Preto após triagem

A Empresa Municipal de Construções Populares (Emcop) selecionou as 400 famílias que foram contempladas em programa habitacional do Minha Casa, Minha Vida em Rio Preto. Ao todo, 16 mil pessoas fizeram a inscrição para concorrer a um dos apartamentos nos residenciais Antonieta e Monte Verde, com previsão de entrega ainda em 2026. O nome dos contemplados será divulgado nesta quinta-feira, 23.

O presidente da Emcop, Matheus Motta, informou que desse total aproximadamente 10 mil pessoas compareceram ao atendimento, resultando em 5.480 famílias aptas a avançar para a fase seguinte.

Segundo ele, após a aplicação dos critérios de elegibilidade e da hierarquização, foram definidos os 400 nomes contemplados nesta etapa. Entre os selecionados, 3% são pessoas em situação de rua, o equivalente a 12 beneficiários.

Também foram definidos 120 suplentes, que poderão ser convocados em caso de desistências ou inconsistências nos dados.

De acordo com Motta, a próxima etapa consiste no envio da lista para a Caixa Econômica Federal, que fará o cruzamento das informações com o Cadastro Único. Após a validação, a instituição devolverá a lista oficial ao município.

Com a confirmação, os contemplados serão chamados à Emcop para apresentação de documentos e montagem dos processos individuais. Na sequência, será realizada a assinatura dos contratos com a Caixa.

A previsão, segundo o presidente, é de que essa etapa seja concluída no segundo semestre, possivelmente até outubro. Ainda não há data definida para a entrega das chaves.

Sobre os custos, Motta afirmou que cerca de 50% das unidades serão destinadas a beneficiários de programas sociais, como Bolsa Família e LOAS, que não terão cobrança. Para os demais, haverá pagamento de parcelas com valores reduzidos, ainda não definidos.

Minha Casa Minha Vida

Onde serão os apartamentos

Residencial Monte Verde

Residencial Antonieta

Tipo de imóvel

Apartamentos de 52,25m em prédios sem elevador

Etapas

Cadastramento municipal;

Verificação dos Critérios de Elegibilidade do Programa;

Hierarquização das famílias cadastradas conforme critérios;

Verificação de enquadramento às regras do Programa pela

Caixa Econômica Federal;

Verificação dos documentos comprobatórios pelo município e pela Caixa Econômica Federal;

Designação das unidades habitacionais;

Assinatura de contrato.

Perfil

Renda familiar bruta mensal de R$ 2.850,01

Não tem financiado qualquer imóvel pelo sistema nacional de habitação

Não ter imóvel em seu nome

Critérios de prioridade

A classificação será feita conforme o número de critérios atendidos por cada família, seguindo a ordem abaixo: