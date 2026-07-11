Colombiano é preso com celulares furtados no rodeio em Rio Preto

Um colombiano foi preso na madrugada deste sábado, 11, com quatro celulares furtados durante um evento realizado no Recinto de Exposições, em Rio Preto. A prisão ocorreu após a equipe de segurança privada da festa deter o suspeito e acionar a Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas foram chamados por um investigador que informou que o suspeito havia sido contido pelos seguranças com aparelhos celulares que teriam sido furtados.

No local, os guardas identificaram pelo menos duas vítimas, que reconheceram os aparelhos. Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

De acordo com o registro policial, um dos furtos ocorreu em um camarote. Um garçom teria presenciado o momento em que um homem retirou o celular de uma vítima e, logo em seguida, entregou o aparelho ao suspeito preso.

Durante a abordagem, o colombiano informou que havia saído de São Paulo para Rio Preto em um carro de aplicativo, viagem que, segundo ele, custou aproximadamente R$ 1,5 mil. Ele afirmou ainda que estava acompanhado de uma mulher. Enquanto o suspeito era conduzido à delegacia, diversas ligações foram recebidas no celular utilizado por ele. As chamadas seriam de um suposto comparsa, que não foi localizado nem identificado.

Os quatro celulares foram apreendidos e deverão ser devolvidos aos proprietários. O colombiano permaneceu à disposição da Justiça.