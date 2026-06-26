Colisão entre Pajero e Parati termina em capotamento em Rio Preto

Uma colisão entre um utilitário Mitsubishi Pajero e um Volkswagen Parati resultou no capotamento do primeiro veículo no cruzamento da rua Luiz Vaz de Camões com a avenida Bady Bassitt, em Rio Preto. Apesar da gravidade da cena, não houve feridos.

Segundo informações da Guarda Municipal, o acidente ocorreu quando o motorista da Pajero, de 28 anos, avançou o sinal vermelho e colidiu contra a Parati, conduzido por um homem de 32 anos. Com o impacto, o utilitário atingiu um poste de iluminação pública antes de capotar.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e permanecem no local para garantir a segurança da área, devido ao risco oferecido por fios de energia elétrica expostos próximos à via. Não houve registro de vítimas ou lesões entre os envolvidos.