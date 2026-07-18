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REGIÃO

Colisão com caminhão mata motorista em Nhandeara

Acidente ocorreu na rodovia Péricles Bellini, na manhã de sábado

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 18/07/2026 às 14:42Atualizado em 18/07/2026 às 15:03
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Motorista de Fiat Idea morre após colisão com caminhão (Defesa Civil Nhandeara)
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Motorista de Fiat Idea morre após colisão com caminhão (Defesa Civil Nhandeara)
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Um homem de 24 anos morreu na manhã deste sábado, 18, após o carro que dirigia bater de frente com um caminhão canavieiro na rodovia Péricles Bellini, no município de Nhandeara. A colisão frontal ocorreu por volta das 9h, no km 106 da via, logo após a ponte sobre o rio São José dos Dourados.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a vítima, morador de Valentim Gentil, conduzia um veículo modelo Fiat Idea no sentido Votuporanga-Nhandeara. O caminhão trafegava na direção oposta quando houve o choque.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Defesa Civil foram acionadas para o resgate. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram o óbito do motorista do carro de passeio. O estado de saúde do condutor do caminhão não foi informado.

A área do acidente foi isolada para o trabalho dos peritos. As circunstâncias que levaram à colisão serão registradas pela Polícia Científica e investigadas pela Delegacia da Polícia Civil em Nhandeara.