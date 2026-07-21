Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Cobrança de dívida de R$ 2 mil termina com homem baleado em Rio Preto

Após os tiros, autor fugiu de carro e é sendo procurado pela Polícia Militar

por Da Redação
Publicado em 21/07/2026 às 14:18Atualizado em 21/07/2026 às 14:56
Fonte preferida no Google
Viatura da Polícia Militar (Joseane Teixeira (arquivo))
Galeria
Viatura da Polícia Militar (Joseane Teixeira (arquivo))
Ouvir matéria

Um prestador de serviços do ramo de instalação de aparelhos de ar-condicionado foi baleado de raspão na manhã desta terça-feira, 21, na zona Norte de Rio Preto após uma discussão motivada por uma dívida de cerca de R$ 2 mil. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, mas o autor ainda não foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um condomínio para realizar a instalação de aparelhos de ar-condicionado quando, por coincidência, teriam encontrado um cliente que ainda não havia pagado por um serviço realizado cerca de dois meses antes.

Inicialmente, as partes se cumprimentaram no estacionamento e o morador seguiu para o apartamento. Pouco depois, ele retornou armado e efetuou vários disparos.

Um dos tiros atingiu de raspão o braço esquerdo do prestador de serviço. Um veículo que estava estacionado no local também foi atingido pelos disparos.

Após atirar, o suspeito entrou em uma caminhonete e, ao sair, fez novos disparos na direção da vítima, fugindo em seguida.

O homem ferido foi socorrido e levado para atendimento. O suspeito não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência.