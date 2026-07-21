Cobrança de dívida de R$ 2 mil termina com homem baleado em Rio Preto

Um prestador de serviços do ramo de instalação de aparelhos de ar-condicionado foi baleado de raspão na manhã desta terça-feira, 21, na zona Norte de Rio Preto após uma discussão motivada por uma dívida de cerca de R$ 2 mil. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, mas o autor ainda não foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um condomínio para realizar a instalação de aparelhos de ar-condicionado quando, por coincidência, teriam encontrado um cliente que ainda não havia pagado por um serviço realizado cerca de dois meses antes.

Inicialmente, as partes se cumprimentaram no estacionamento e o morador seguiu para o apartamento. Pouco depois, ele retornou armado e efetuou vários disparos.

Um dos tiros atingiu de raspão o braço esquerdo do prestador de serviço. Um veículo que estava estacionado no local também foi atingido pelos disparos.

Após atirar, o suspeito entrou em uma caminhonete e, ao sair, fez novos disparos na direção da vítima, fugindo em seguida.

O homem ferido foi socorrido e levado para atendimento. O suspeito não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência.