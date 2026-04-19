Cliente é agredida por suposto policial após impasse em loja de Rio Preto

A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar a identidade de um homem que teria agredido e ameaçado duas mulheres (mãe e filha) durante um desentendimento em uma loja de móveis na região central de Rio Preto. Ele teria se apresentado como policial.

O caso aconteceu neste sábado, 18, e envolveu uma coordenadora pedagógica de 49 anos e a filha dela, uma psicóloga de 29.

Elas estiveram em uma loja de móveis, onde pretendiam comprar uma cama. No entanto, ao fecharem negócio, constataram que foi aplicado juros no parcelamento.

De acordo com as vítimas, havia uma placa na entrada da loja informando que o estabelecimento parcelava em até 10 vezes, sem juros.

Inconformadas, elas decidiram cancelar a compra e solicitar o produto pela loja virtual da marca. Neste momento, a vendedora teria se irritado, alegando que iria perder a comissão e que perdeu tempo atendendo as clientes.

A funcionária ainda teria dito que mãe e filha não tinham empatia, alegando que, sem comissão, não poderia comprar leite para as filhas.

Houve bate-boca e a vendedora afirmou que chamaria a polícia.

As clientes aguardaram no local e, minutos depois, entrou um homem exaltado, perguntando quem tinha gritado com a esposa dele. A coordenadora pedagógica afirma que logo depois foi agredida com um soco no nariz.

O suposto policial teria dito ainda que descobriria o endereço das duas clientes para matá-las.

Segundo elas, uma viatura esteve no local e apenas orientou as partes a registrarem boletim de ocorrência.

O caso é investigado como ameaça e lesão corporal.