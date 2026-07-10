Cirurgias de catarata crescem 20% no HB de Rio Preto em dois anos

O Hospital de Base (HB) registrou, entre 2023 e 2025 aumento de 20,5% nas cirurgias de catarata, principal causa de cegueira reversível no mundo, passando de 1.523 para 1.835 procedimentos via Sistema Único de Saúde (SUS).

Celebrado em 10 de julho, o Dia da Saúde Ocular reforça a importância do diagnóstico precoce, especialmente entre pessoas com mais de 60 anos.

A catarata é caracterizada pela opacificação do cristalino, lente natural do olho responsável por focalizar as imagens. "Trata-se de um processo natural de envelhecimento da lente ocular. Entre os principais sintomas estão visão embaçada, aumento da sensibilidade à luz, dificuldade para enxergar contrastes e alterações na percepção das cores. Muitas pessoas acreditam que essas mudanças fazem parte do envelhecimento normal e acabam adiando a consulta com o oftalmologista, o que pode atrasar o tratamento", explica a oftalmologista do Hospital de Base, Dra. Thaisa Barbosa.

Segundo a especialista, a cirurgia é o único tratamento capaz de reverter a doença. "O procedimento consiste na retirada do cristalino opacificado e na implantação de uma lente intraocular. É uma cirurgia rápida, segura e com altos índices de sucesso, permitindo que a maioria dos pacientes recupere a qualidade da visão e volte a realizar suas atividades com independência", afirma.

Crescimento da produção amplia acesso ao tratamento

Somente no primeiro semestre de 2026, o Centro Cirúrgico Oftalmológico já contabilizou 967 procedimentos, mantendo ritmo semelhante ao registrado em 2025.

O Hospital Municipal Dr. Marcolino Domingo Braile também desempenha papel importante na ampliação da assistência oftalmológica. Em 2025, a unidade realizou 3.896 procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, dos quais 61% foram destinados a pacientes com mais de 60 anos, faixa etária em que a catarata apresenta maior incidência.

Além da realização das cirurgias, o Complexo Hospitalar acompanha o paciente em todas as etapas do tratamento, desde o diagnóstico até o pós-operatório, garantindo assistência especializada, humanizada e segura.