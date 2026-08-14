Circuito de Inclusão Unimed chega a Olímpia para terceira etapa da temporada 2026

Depois de passar por Fernandópolis e Votuporanga, o Circuito de Inclusão Unimed chega a Olímpia para sua terceira etapa, no dia 30 de agosto. A cidade integra novamente o calendário do projeto, que percorre municípios da região levando esporte, saúde, inclusão e qualidade de vida para diferentes públicos.

A programação contará com corrida de 5 km, caminhada de 3 km e Corrida Kids. A prova de 5 km terá ainda a categoria ACD (Atletas com Deficiência), destinada a pessoas com deficiência física, visual e mobilidade reduzida. “Nosso propósito é fazer da inclusão uma prática permanente no esporte. O Circuito nos permite levar esse compromisso para diferentes cidades e ampliar, a cada etapa, as oportunidades de participação”, afirma Atilio Maximino Fernandes, presidente do Instituto Unimed Rio Preto.

Um dos diferenciais da etapa de Olímpia é o percurso da corrida, que passa pelo Hot Beach. O trajeto, que já fez parte do circuito na cidade, proporciona aos participantes uma experiência que combina esporte e lazer em um dos principais atrativos turísticos do município.

A inclusão também está presente em cada etapa por meio do Programa Pernas Solidárias, do Instituto Unimed. Formado por voluntários, o programa reúne pessoas que se dispõem a correr junto com atletas da categoria ACD durante todo o percurso. Eles atuam como guias para atletas cegos ou com baixa visão e também auxiliam participantes que utilizam cadeiras de rodas, contribuindo para que possam completar a prova com segurança e autonomia.

As inscrições continuam abertas pelo site www.circuitodeinclusao.com, com valores diferenciados para clientes e cooperados Unimed, mediante comprovação. Os inscritos no Circuito de Inclusão também recebem ingresso de day use para utilização no parque, conforme as regras e condições estabelecidas pelo Hot Beach.

Ação solidária

Neste ano, a programação de Olímpia também integra a Caminhada Unimeds Paulistas, iniciativa da Unimed Fesp que será realizada no mesmo dia, simultaneamente em diferentes municípios do Estado de São Paulo. A atividade amplia o convite à comunidade para participar de uma ação gratuita de promoção da saúde e da atividade física.

Em Olímpia, a caminhada terá aproximadamente 3 km e será gratuita, mediante inscrição prévia e doação de uma fralda geriátrica, nos tamanhos GG ou EG. Todas as doações serão destinadas ao Abrigo São José de Olímpia. As inscrições para a caminhada são independentes das inscrições para o Circuito de Inclusão e as vagas são limitadas.

“O Circuito de Inclusão leva esporte, saúde e inclusão para diferentes cidades da nossa região. Em Olímpia, temos ainda a oportunidade de unir essa proposta à solidariedade e ampliar o impacto do evento na comunidade”, afirma o presidente da Unimed Rio Preto, Marcelo Lucio de Lima.

Depois de Olímpia, o Circuito de Inclusão Instituto Unimed segue para a etapa de encerramento, em São José do Rio Preto, no mês de setembro. Para quem já participou em Fernandópolis e Votuporanga, a etapa de Olímpia representa mais um passo na jornada de completar o circuito e colecionar as medalhas de cada prova.

As inscrições para o Circuito de Inclusão estão abertas pelo site www.circuitodeinclusao.com. Já as inscrições para a Caminhada Unimeds Paulistas devem ser feitas separadamente pelo site www.caminhadasunimedspaulistas.com.br.

Serviço

Circuito de Inclusão Instituto Unimed - Etapa Hot Beach Olímpia

Data: 30 de agosto

Modalidades: Corrida 5 km e Corrida Kids

Inscrições: www.circuitodeinclusao.com

Caminhada Unimeds Paulistas