Circuito de Inclusão chega à segunda etapa e tem inscrições abertas

Após a abertura da temporada em Fernandópolis, o Circuito de Inclusão Unimed 2026 se prepara para a segunda etapa, que será realizada no próximo domingo, dia 21, em Votuporanga. Promovido pelo Instituto Unimed Rio Preto, o projeto reúne esporte, saúde e inclusão em uma série de eventos realizados em diferentes cidades da região.

A programação inclui corrida de 5 km, caminhada de 3 km e Corrida Kids, além de ações de saúde e atividades voltadas ao bem-estar dos participantes. O circuito foi criado para incentivar a prática esportiva e estimular hábitos saudáveis em ambientes preparados para receber públicos diversos.

Muitos participantes que estiveram na etapa de abertura, em Fernandópolis, já confirmaram presença nas próximas provas do circuito. A proposta é incentivar os corredores a acompanharem todo o calendário regional, passando por Votuporanga, Olímpia e São José do Rio Preto e colecionando as medalhas distribuídas em cada etapa ao longo da temporada.

A iniciativa também mantém a categoria ACD (Atletas com Deficiência), destinada a pessoas com deficiência física, visual e mobilidade reduzida. Outro diferencial é o Programa Pernas Solidárias, formado por voluntários que acompanham os participantes durante os percursos, contribuindo para ampliar a acessibilidade e fortalecer a proposta de inclusão do evento.

Após a etapa de Votuporanga, o circuito seguirá para Olímpia, no dia 30 de agosto, e será encerrado em São José do Rio Preto, em 13 de setembro. Na etapa rio-pretense, além da corrida de 5 km, caminhada de 3 km e Corrida Kids, os participantes também poderão disputar uma prova de 10 km, voltada aos corredores que buscam um desafio maior.

“A inclusão é o principal valor deste projeto. O Circuito de Inclusão foi criado para garantir que cada pessoa encontre no esporte uma oportunidade de participação, convivência e superação. Ver o envolvimento crescente da comunidade e a presença de públicos tão diversos reforça que estamos construindo um movimento regional em favor da saúde, da acessibilidade e da integração social”, afirma o presidente do Instituto Unimed, Atilio Maximino Fernandes.

As inscrições para as próximas etapas permanecem abertas pelo site www.circuitodeinclusao.com. Clientes e cooperados Unimed têm acesso a valores diferenciados mediante comprovação.

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