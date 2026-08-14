Cidades da região de Rio Preto entram em estado de alerta por baixa umidade relativa do ar

Rio Preto e outros três municípios da região registraram índices de umidade relativa do ar abaixo de 20% nesta quinta-feira, 13, condição classificada como estado de alerta. Para o fim de semana, a previsão do tempo indica temperaturas altas e tempo seco. A região está em alerta laranja devido a uma onda de calor que pode elevar as temperaturas em até sete graus.

Segundo a Defesa Civil do Estado, os menores valores foram observados em Mirassol (18,8%), José Bonifácio (19%), Rio Preto (19%) e Votuporanga (19,8%).

O cenário ocorre durante a onda de calor que atinge parte do Estado de São Paulo, sob influência de uma massa de ar quente e seco e de um bloqueio atmosférico.

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a temperatura máxima em Rio Preto nesta quinta foi de 34,5 graus. A previsão aponta aumento do calor no fim de semana, podendo se aproximar dos 40 graus. Neste ano, o recorde de temperatura ocorreu em 15 de fevereiro, com 35,9 graus.

Orientações à população

A Defesa Civil recomenda manter a hidratação ao longo do dia, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor e reduzir atividades físicas ao ar livre nos períodos de temperaturas mais elevadas. Sempre que possível, a orientação é manter os ambientes umidificados.

Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios merecem atenção especial. Também é importante garantir água disponível aos animais e evitar que permaneçam expostos ao calor por períodos prolongados.

Atenção para queimadas

A estiagem e o tempo seco deixam a vegetação mais suscetível à ocorrência e à propagação de incêndios.

A Defesa Civil reforça que não devem ser realizadas queimadas nem utilizado fogo para a limpeza de terrenos. Bitucas de cigarro também não devem ser descartadas às margens de rodovias ou em áreas de vegetação seca. Em atividades rurais, é necessário redobrar os cuidados com qualquer fonte de calor.

Ao identificar fumaça ou princípio de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199.