Motorista de caminhonete atropela ciclistas durante ultrapassagem em Bady Bassitt

Quatro ciclistas foram atropelados na manhã deste sábado, 2, na rodovia Maurício Goulart (SP-355), que liga as cidades de Bady Bassitt e Nova Aliança.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 7h, no km 8,2. As vítimas trafegavam pela rodovia quando foram atingidas por uma caminhonete, que seguia no sentido Nova Aliança a Bady Bassitt. Ao tentar fazer uma ultrapassagem, o veículo invadiu a pista contrária, atingindo os ciclistas que vinham no sentido oposto.

As vítimas sofreram ferimentos graves e, inicialmente, foram socorridas para unidades de saúde em Nova Aliança e Bady Bassitt. Devido à gravidade dos casos, com registro de fraturas expostas, os ciclistas precisaram ser transferidos para hospitais de Rio Preto.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A perícia técnica foi acionada, e as circunstâncias do acidente serão apuradas.