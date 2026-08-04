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ACIDENTE

Ciclista morre após colisão com caminhão no Jardim Itapema, em Rio Preto

Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 3

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 04/08/2026 às 10:13Atualizado em 04/08/2026 às 15:07
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Uma ciclista de 52 anos morreu na tarde de segunda-feira, 3, após se envolver em um acidente com um caminhão na rua Francisco Ovídio, no Jardim Paraíso, região Norte de Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o caminhoneiro de 33 anos contou que, ao realizar uma curva, ouviu um barulh na parte traseira do caminhão e constatou que havia atropelado a vítima Valdete Gomes. Ela ainda foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital de Base, mas morreu logo depois. Quando a Polícia Militar chegou ao local, ela já havia sido encaminhada para atendimento médico.

O motorista do caminhão afirmou que não havia ingerido bebida alcoólica, mas o boletim de ocorrência não detalhe se os policiais que atenderam a ocorrência ofertaram ao homem o teste do bafômetro.

O local também não foi isolado para perícia técnica.

Na região há câmeras instaladas em motéis.

"A bicicleta da vítima ficou lá jogada, não veio um perito verificar o acidente. A Valdete realizava faxinas no bairro e estava voltando para casa", lamentou Edson Pedro Luciano, amigo da família.

O velório da mulher foi realizado na tarde desta terça-feira, 4, no cemitério São João Batista, em Rio Preto.

(colaborou Joseane Teixeira)