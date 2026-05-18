Ciclista é atropelado em ciclofaixa e motorista foge em Rio Preto

Um ciclista foi atropelado na manhã de domingo, 17, enquanto trafegava pela ciclofaixa da avenida Nadima Damha, em Rio Preto. O acidente ocorreu por volta das 11h30, no sentido do distrito de Engenheiro Schmitt.

A vítima, um empresário de 62 anos, foi atingida após um veículo invadir o espaço destinado aos ciclistas. Com o impacto, o carro chegou a parar sobre o gramado do canteiro central. Em seguida, o motorista deixou o local sem prestar socorro e fugiu em rumo desconhecido.

Testemunhas, entre elas um ciclista conhecido da vítima e um policial militar que estava nas proximidades, presenciaram a ocorrência. Pessoas que estavam no local conseguiram anotar a placa do veículo.

De acordo com a polícia, trata-se de uma caminhonete Fiat Strada, preta, ano 2011. O veículo está registrado em nome de uma mulher. Até o registro da ocorrência, não havia confirmação sobre quem conduzia o automóvel no momento do atropelamento.

O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Rio Preto como lesão corporal culposa na direção de veículo e fuga de local de acidente. A vítima foi encaminhada para exame e orientada quanto ao prazo para eventual representação criminal.