Chuva provoca grave acidente entre três veículos em Rio Preto

Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas na tarde deste sábado, 13, para atendimento a um grave acidente de trânsito envolvendo três veículos na estrada vicinal João Parise, entre Rio Preto e Engenheiro Schmitt.

Segundo informações preliminares, por volta das 16h um Fiat Uno invadiu a pista contrária e colidiu em um Renault Kwid e um Peugeot 207. Chovia no momento do acidente.

Uma vítima ficou presa nas ferragens.

Dois idosos foram socorridos para o Hospital de Base e uma idosa para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Tangará, onde passaria por raio-x.

Por volta da 1h30 deste domingo, 14, a Polícia Civil recebeu comunicação do Hospital de Base sobre o óbito de um idoso de 90 anos, envolvido em colisão entre dois veículos a 80 km/h em rodovia não especificada.

Até o registro do óbito, a corporação não havia sido notificada do acidente na Estrada João Parise.

A reportagem apura se o óbito do idoso está relacionado ao fato.