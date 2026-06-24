Chuva não dá trégua e temperatura será de 11ºC amanhã, em Rio Preto

Nesta quarta-feira, 24, além do guarda-chuva, o rio-pretense precisou sair de casa bem agasalhado para enfrentar a temperatura na casa dos 11ºC por volta das 7h.

Segundo o engenheiro sanitarista José Mário Ferreira de Andrade, professor de gerenciamento ambiental, às 09h, a rede de pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais indicou 23 milímetros de chuvas acumuladas nas últimas 24 horas.

“Em Junho, as chuvas somam 150 mm e provavelmente superarão os 159,4 mm de junho de 2012, registrados em Mirassol pela estação meteorológica do CIIAGRO, até então o junho mais chuvoso”, escreveu.

Ainda de acordo com o especialista, nos aeroportos de Rio Preto e Araçatuba, até 10h havia alerta vermelho, teto (base das nuvens) de 122 metros, névoa úmida, chuvas e céu encoberto.

De acordo com a meteorologista Rita de Cássia César Moreira de Cerqueira, do IPMet/UNESP, uma frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro no decorrer do dia e o tempo melhora a partir do oeste e sul do estado de São Paulo, devido a entrada do sistema de alta pressão pós-frontal que favorece lentamente a diminuição das nuvens e das chuvas. “A faixa leste permanece nublada e com previsão de chuvas isoladas. Temperaturas em declínio”.

Já na quinta-feira, 25, a previsão é 11ºC entre as 4h e 6h da manhã e chuvas no período da tarde.