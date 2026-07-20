Centro de Línguas do Ibilce abre inscrições com 925 vagas

O Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores – CLDP da Unesp/Ibilce de Rio Preto abriu nesta segunda-feira, 20, inscrições para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e Português para estrangeiros nas modalidades presencial e Ensino a Distância. Ao todo, são oferecidas 925 vagas, distribuídas em 37 turmas. Podem se inscrever pessoas com mais de 18 anos, com ou sem vínculo com a Unesp.

De acordo com Amanda Rosa da Silva, porta-voz do CLDP, o curso com maior procura é o de Inglês, seguido do Italiano.

“Duas turmas de nível 1 e 2 de Inglês, na modalidade EaD já estão com as vagas esgotadas. Cada uma das 37 turmas prevê 25 participantes”, diz.

Cada módulo tem carga horária de 45 horas, com um encontro semanal de 2 horas, além de atividades complementares, conforme planejamento do instrutor.

As aulas são ministradas por graduandos do curso de Letras, com supervisão de professores.

Inscritos que queiram cursar os seis módulos (níveis) de Inglês permanecem até 4 anos na instituição (oito semestres).

“Alunos que já participam do curso de línguas têm prioridade. A inscrição é aberta primeiro para eles, e depois para a comunidade. O valor é uma parcela única de R$ 50 para a comunidade do Ibilce (alunos, professores e funcionários) e R$ 200 para a comunidade externa”, explica Amanda.

São ofertadas ainda 10 bolsas de estudo para professores de escolas públicas e 5 para voluntários em ações voltadas a acolhimento de imigrantes.

As inscrições vão até o dia 26 de julho (sábado) e devem ser feitas pelo site. Clique aqui