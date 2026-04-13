Casal morre afogado no rio Paraná, em Rubineia

Um casal morreu na tarde deste domingo, 12, após se afogar no rio Paraná, em Rubineia.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Polyana Dayara Carvalho, 30, e Alan Roberto Carmelito, 24, estavam em um local conhecido como porto de areia quando a mulher entrou na água e começou a se afogar.

Alan tentou socorrê-la e também se afogou.

Pessoas que estavam próximas ao local tiveram dificuldades para acionar o Corpo de Bombeiros porque o trecho não alcança sinal de telefonia.

Com a chegada dos mergulhadores, Polyana foi socorrida ainda com vida e levada para a Santa Casa de Santa Fé do Sul, mas não resistiu. A mulher trabalhava na unidade de saúde e a morte dela comoveu os colegas.

Já o corpo de Alan Roberto demorou a ser localizado, motivo pelo qual ele já foi retirado da água em óbito.

O ponto onde ocorreu o afogamento é perigoso para banhistas em razão da profundidade irregular e correnteza.

No local onde o casal estava, havia um cooler com bebidas e um veículo.

Polyana deixa dois filhos. Ela era moradora de Santa Fé do Sul.

Já Alan Roberto era de Santa Clara d’Oeste. A Prefeitura da cidade publicou nota de pesar sobre o falecimento do morador.

“A Prefeitura Municipal de Santa Clara d’Oeste manifesta, com profundo pesar, o falecimento do jovem Alan Roberto, cidadão santaclarense, ocorrido neste dia no município de Rubineia. Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”.