Casal é rendido por dupla armada e tem moto roubada em Rio Preto

Um casal foi rendido por dois criminosos armados na noite de quinta-feira, 30, no Residencial Jatobás, na zona Norte de Rio Preto. As vítimas retornavam da casa de familiares quando foram surpreendidas pela dupla, por volta das 22h.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem, de 37 anos, e a mulher, de 36, trafegavam de motocicleta pela região do prolongamento da avenida Fortunato Ernesto Vetorazo quando perceberam um carro na contramão. Inicialmente, acreditaram se tratar de uma imprudência, mas logo notaram a tentativa de abordagem.

Um dos assaltantes, armado, anunciou o roubo. O condutor desligou a moto e desceu, momento em que o veículo caiu. Um dos criminosos assumiu a motocicleta, enquanto o comparsa exigia celulares e pertences.

Durante a ação, a mulher jogou o celular no chão e se lançou na via para pedir ajuda, sofrendo escoriações leves no joelho. O homem entregou uma mochila com documentos pessoais, cartões bancários e o telefone.

Após o roubo, a dupla fugiu em direção ao bairro Campo Belo com a motocicleta. Os suspeitos usavam capacetes, o que dificultou a identificação.

O caso foi registrado no plantão policial e encaminhado ao 6º Distrito Policial. A Polícia Civil investiga o crime e busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos autores e na localização do veículo.