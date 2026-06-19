Casal é roubado por criminosos armados em Rio Preto

Um casal foi vítima de um assalto à mão armada enquanto comia dentro de um carro na noite de quarta-feira, 17, em Rio Preto. O crime ocorreu por volta das 23h30, na rua Valdomiro Nadotti, no Jardim Yolanda.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam estacionadas em frente a um estabelecimento comercial quando foram surpreendidas por dois criminosos armados, com os rostos parcialmente cobertos. A dupla bateu no vidro do veículo e conseguiu invadir o automóvel. Durante a ação, que durou cerca de 30 minutos, um dos assaltantes manteve a arma apontada para o pescoço do motorista, enquanto o casal era ameaçado de morte o tempo todo.

Os criminosos roubaram um celular, fones de ouvido, joias, óculos de sol e a chave do veículo. Após o crime, fugiram a pé. Antes de fugir, os assaltantes ainda ameaçaram o casal, afirmando que tinham acesso a dados pessoais do casal e que poderiam usar as informações contra eles se acionassem a polícia.







