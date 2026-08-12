Casal é preso com 16 kg de maconha em Rio Preto

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 11, no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, policiais encontraram mais de 16 quilos de maconha escondidos dentro da residência.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h, após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima sobre intenso tráfico de drogas no imóvel. Os policiais foram até o endereço para verificar a informação.

Ainda conforme o registro policial, o homem teria atendido os policiais. Em seguida, a companheira dele saiu do interior da residência e demonstrou nervosismo ao perceber a presença dos agentes. Ela inicialmente negou o tráfico. Depois, segundo o boletim de ocorrência, ela indicou o local onde a droga estava escondida.

Com autorização para entrar na residência, os policiais encontraram aproximadamente 16 quilos de maconha na parte inferior do imóvel. A droga estava dividida em 12 tijolos e 78 embalagens individuais, totalizando 16,36 quilos, de acordo com o boletim.

O casal foi conduzido ao Plantão Policial. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos dois.