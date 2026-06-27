Casal é preso após perseguição e apreensão de drogas em Rio Preto e Bady Bassitt

Um casal foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas após uma perseguição policial que começou na BR-153 e terminou no bairro Jardim Vivendas, em Rio Preto, durante a madrugada deste sábado, 27. A Polícia Militar apreendeu drogas, R$ 10.843 em dinheiro e materiais utilizados para o comércio de entorpecentes.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares receberam informações de que um tapeceiro, de 31 anos, estaria transportando drogas em um Nissan Kicks pela BR-153, no sentido Rio Preto. O veículo foi localizado nas proximidades do Shopping Iguatemi.

Ainda de acordo com a PM, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, ele chegou a jogar o veículo contra a viatura e percorreu ruas dos bairros Jardim Moisés Miguel Haddad e Jardim Vivendas, colocando em risco outros motoristas e pedestres.

Com apoio de equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), o veículo foi interceptado. Durante a revista no carro, os policiais encontraram R$ 10.843 em dinheiro e uma porção de maconha. Em seguida, uma moradora informou ter localizado, no quintal de sua residência, um recipiente com 12 porções de cocaína que, segundo a polícia, teriam sido arremessadas pelo suspeito durante a fuga. O suspeito teria admitido informalmente ter dispensado a droga.

As diligências seguiram até uma residência em Bady Bassitt, indicada pelo próprio tapeceiro. Na casa, foram apreendidas porções e tijolos de maconha, cocaína e crack, além de balança de precisão, máquina de cartão e materiais utilizados para preparo, fracionamento e embalagem das drogas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o suspeito utilizava um veículo alugado para realizar entregas de drogas na modalidade conhecida como "delivery".

Uma jovem, de 23 anos, que estava no carro no momento da perseguição, também foi presa. Conforme o boletim de ocorrência, ela mantinha relacionamento com o investigado e frequentava a residência onde as drogas foram encontradas. Em depoimento, ela negou participação no tráfico e afirmou que não residia na casa, apesar da existência de pertences pessoais no local.

Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes e presos por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido.