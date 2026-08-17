Casal de Rio Preto é flagrado com 390 ampolas de emagrecedores escondidas em banco de carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 390 ampolas de tirzepatida, medicamento para emagrecer, na tarde deste domingo, 16, na BR-153, em José Bonifácio.

Segundo a PRF, durante fiscalização no km 99 da BR-153, a equipe abordou um Peugeot 207, com placas de Rio Preto, ocupado por um casal. O motorista disse que foi ao Paraguai comprar vinhos e computadores para uso próprio.

A equipe realizou buscas no veículo e encontrou um compartimento oculto dentro dos assentos dos bancos, onde havia 390 ampolas de tirzepatida. AA apreensão de tirzepatida oriunda do Paraguai ocorre porque o medicamento entra no Brasil sem registro na Anvisa, configurando contrabando ou importação irregular.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal de Rio Preto.

O homem tem 26 anos e trabalha como motorista de caminhão. Ele disse que receberia R$ 6 mil pelo transporte dos medicamentos.

A mulher tem 31 anos e alegou que nada sabia sobre o transporte ilegal da tirzepatida.