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ACIDENTE

Casal de jovens morre ao desviar de capivara em rodovia de Valentim Gentil

A capivara, que estava no meio da pista, havia sido atropelada minutos antes por outro veículo

por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 4 horasAtualizado há 3 horas
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Equipe da Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência (Divulgação)
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Equipe da Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência (Divulgação)
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Um casal capotou o carro e morreu ao tentar desviar de uma capivara atropelada na rodovia Euclides da Cunha (SP-320) na noite de domingo, 24, por volta das 23h30 na cidade de Valentim Gentil.

De acordo com a Polícia Rodoviária de Votuporanga, o motorista do carro tentou desviar da capivara que já havia sido atropelada poucos minutos antes e capotou o carro além do acostamento e parou em um matagal. Os dois ocupantes do carro, um homem de 18 anos e uma mulher de 22 anos, morreram no local.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.