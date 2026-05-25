Casal de jovens morre ao desviar de capivara em rodovia de Valentim Gentil

Um casal capotou o carro e morreu ao tentar desviar de uma capivara atropelada na rodovia Euclides da Cunha (SP-320) na noite de domingo, 24, por volta das 23h30 na cidade de Valentim Gentil.

De acordo com a Polícia Rodoviária de Votuporanga, o motorista do carro tentou desviar da capivara que já havia sido atropelada poucos minutos antes e capotou o carro além do acostamento e parou em um matagal. Os dois ocupantes do carro, um homem de 18 anos e uma mulher de 22 anos, morreram no local.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.