Casal de idosos de Rio Preto perde R$ 9 mil em golpe

Um casal de idosos foi vítima de um golpe e perdeu R$ 8,7 mil na tarde de quinta-feira, 14.

De acordo com o boletim de ocorrência, a aposentada de 72 anos recebeu uma ligação no seu celular que foi atendida por seu marido, de 71 anos. Os golpistas alegaram que ela havia sido sorteada e ganhado um prêmio de R$ 20 mil e pediram para falar com a dona do celular.

Para a aposentada, foi dito que seria necessário alguns pagamentos para que o valor fosse liberado. Acreditando na veracidade da ligação, foram feitas as transferências PIX que totalizaram R$ 8,7 mil, porém, após a efetuação do pagamento, a ligação foi encerrada e as vítimas não conseguiram mais contatar o número, só então percebendo se tratar de um golpe.

A ocorrência foi registrada como estelionato e será investigado pelas autoridades.