Casais trocam socos no Conselho Tutelar, em Rio Preto

O que era para ser uma tentativa de diálogo relacionada a denúncia de abuso sexual, terminou em pancadaria na tarde desta quarta-feira, 29, no prédio do Conselho Tutelar em Rio Preto.

Segundo o apurado pela reportagem, dois casais trocaram agressões e foi preciso intervenção de conselheiros tutelares para apartar os envolvidos e evitar a escalada da violência.

Durante o bate-boca, a mãe da criança vítima teria desferido um tapa no rosto da madastra. A partir daí, os companheiros das duas mulheres também se agrediram.

Na tentativa de separar os casais, conselheiros tutelares também sofreram contusões pelo corpo.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para o local e um boletim de ocorrência foi registrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.