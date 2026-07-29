Casais trocam socos no Conselho Tutelar, em Rio Preto
Conselheiros tutelares tiveram de intervir para apartar a briga
O que era para ser uma tentativa de diálogo relacionada a denúncia de abuso sexual, terminou em pancadaria na tarde desta quarta-feira, 29, no prédio do Conselho Tutelar em Rio Preto.
Segundo o apurado pela reportagem, dois casais trocaram agressões e foi preciso intervenção de conselheiros tutelares para apartar os envolvidos e evitar a escalada da violência.
Durante o bate-boca, a mãe da criança vítima teria desferido um tapa no rosto da madastra. A partir daí, os companheiros das duas mulheres também se agrediram.
Na tentativa de separar os casais, conselheiros tutelares também sofreram contusões pelo corpo.
A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para o local e um boletim de ocorrência foi registrado.
O caso será investigado pela Polícia Civil.