Casado com rio-pretense, escocês viraliza com receita de "haggixinha", coxinha com recheio de haggis

O casamento entre a coxinha produzida por uma rio-pretense e o haggis preparado por um escocês viralizou após o cônsul honorário do Brasil em Glasgow, Faroque Hussain, apresentar em suas redes sociais a “Haggixinha”, receita que promete unir as torcidas do Brasil e Escócia na partida marcada para o dia 24 de junho pela Copa do Mundo.

A “Haggixinha”, coxinha com recheio de haggis, um prato típico da Escócia, é uma invenção do escocês Jimmy Main em parceria com a esposa rio-pretense, Luciana Carmona, com quem é casado desde 2021.

Luciana conta que casou com Jimmy durante a pandemia da Covid-19 e a celebração foi restrita a poucos convidados. Publicitária, porém, quituteira de mão cheia, foi ela quem preparou o bolo de nozes da cerimônia. “A gente não tinha para quem dar o bolo, então separei em bandejinhas e distribui na vizinhança. Rapidamente, as pessoas começaram a perguntar quem fez o bolo, porque queriam encomendar. Assim nasceu a ‘Lucy Main Cakes & Treats’”, conta.

“Comandante” da cozinha, Jimmy começou a produzir as receitas, sob a orientação da esposa. Foi justamente em razão da grande quantidade de brasileiros em Glasgow que Luciana ensinou Jimmy a preparar coxinhas.

“Ele é aposentado e a gente estava precisando de uma renda extra. Então eu sugeri: você pode fazer salgado e vender, mas não pode mudar essa receita, tem que seguir à risca. No começo, o Jimmy ficou reticente: ‘Ah, mas não pode pôr um chimichurri?’ Não! Você tem que pôr o que eu te falei, porque se um brasileiro morder e sentir o chimichurri, vai saber que não foi um brasileiro que fez”, lembra.

Teimoso, o escocês cismou de produzir coxinha recheada com haggis, um embutido feito com vísceras de ovelha (coração, fígado, pulmão), misturadas com aveia, cebola, gordura e especiarias. “Ele argumentou que os brasileiros tinham dificuldade de provar o prato tradicional da Escócia e que essa era uma oportunidade de conquistar o paladar deles. Confesso que eu não comprei muito a ideia, mas como ele estava com vontade de fazer, eu apoiei”, diz.

A estratégia de Jimmy foi enviar o petisco como degustação nas festas de casamentos em que a “Lucy Main Cakes & Treats” era contratada. Rapidamente, a iguaria caiu no gosto das famílias que tinham brasileiros entre os membros.

Unindo torcidas

Com a aproximação da partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo, o cônsul Faroque Hussain publicou um vídeo de Jimmy falando sobre a receita que une os dois países.

“À medida que contamos os dias até a Escócia e o Brasil se enfrentarem em Miami em junho, não pude deixar de partilhar esta brilhante peça de diplomacia culinária. Conheça Jimmy do @lucymaincakesntreats e sua 'Haggixinha', a fusão suprema de uma coxinha brasileira e haggis escocês. É um lembrete delicioso de porque adoro o meu papel como Cônsul Honorário aqui em Glasgow: ver as nossas duas culturas a unirem-se das formas mais criativas (e saborosas)”, escreveu.

No vídeo, Jimmy conta como criou a Haggixinha.

“Isso surgiu por causa da minha esposa Luciana, do Brasil. Ela me apresentou um salgadinho brasileiro chamado ‘coxinha’. Eu me apaixonei por coxinha! Tanto que eu comecei um negócio e vendo muitas coxinhas na Escócia, para a comunidade brasileira em Glasgow, Edimburgo, Dumferline e Perth”, conta.

Em determinado momento ele se questiona: “não seria bom ter haggis dentro da massa? Então foi o que eu fiz”.

O conteúdo publicado pelo cônsul já teve 80 mil visualizações e quase mil comentários.

“Escocês vivendo no Brasil com minha esposa brasileira. Depois de 11 anos aqui, acredito que coxinha é referência em qualidade de uma boa padaria. Se nunca experimentou, definitivamente deveria. Haggixinha está maravilhosa!”, comentou Brent Proctor.

Após a repercussão, Jimmy já deu entrevistas para canais de notícia internacionais como a BBC.