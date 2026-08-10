Casa Paulista faz sorteios de 226 moradias na região de Rio Preto

O Programa Casa Paulista dá sequência, nesta semana, à série de sorteios de 750 moradias da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) em 14 municípios da Região Administrativa de Rio Preto.

Nesta segunda etapa da série, serão sorteadas 226 unidades habitacionais. Os novos sorteios ocorrerão nesta quinta-feira (13), em Floreal, Magda e Mirassolândia. Na sexta-feira (14), será a vez de Ibirá. As inscrições foram realizadas entre maio e junho deste ano.

Além dessas unidades, outras 36 foram reservadas para o programa Moradia Segura, destinado a policiais civis, militares, técnico-científicos, penais e guardas civis municipais que não possuem imóvel próprio.

Na primeira etapa, realizada na última semana, foram sorteadas 163 moradias nas cidades de Mesópolis, Paranapuã, Vitória Brasil e Parisi. O próximo sorteio ocorrerá no dia 19 de agosto, em Novo Horizonte.

A iniciativa faz parte do lote de 4,3 mil unidades habitacionais anunciado pelo Governo de São Paulo em fevereiro deste ano para municípios de diferentes regiões do Estado.

Somente na região de São José do Rio Preto, estão em construção, ao todo, 902 moradias da CDHU distribuídas por 14 municípios, considerando unidades selecionadas para sorteio público, para o programa Moradia Segura e para indicação do município.

Os sorteios restantes serão programados para as semanas seguintes, em datas que ainda serão definidas, nos municípios de Ariranha, Marinópolis, Nova Canaã Paulista, Paulo de Faria e Santa Albertina. As entregas das moradias estão previstas para começar no segundo semestre deste ano e seguir ao longo de 2027.

Após os sorteios, os contemplados serão convocados gradualmente para apresentar a documentação e concluir o processo de habilitação. Com essa etapa concluída, estarão aptos a receber as chaves assim que as obras forem finalizadas.