Casa é alvo de tiros após briga por gosto musical em Rio Preto

Uma casa na Vila Toninho foi atingida por disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado, 9, após uma briga em bar motivada por divergências sobre gosto musical. Ninguém ficou ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de 0h30 para atender a ocorrência na rua Adimar Xavier Machado. Um dos envolvidos relatou que estava em um bar próximo quando se desentendeu e entrou em luta corporal com três homens após discussão sobre preferências musicais.

Depois da confusão, ele foi para a casa da irmã, onde decidiu descansar. Pouco tempo depois, já dentro do imóvel, uma motocicleta passou pela rua e ocupantes efetuaram vários disparos contra a residência, atingindo a estrutura.

Os policiais constataram os danos e confirmaram que não houve feridos. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local.

Durante as diligências, a equipe identificou a existência de câmeras de monitoramento em um imóvel vizinho, mas não conseguiu contato imediato com o responsável para acessar as imagens.

Até o momento, a autoria dos disparos é desconhecida. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.