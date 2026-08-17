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Carro pega fogo ao lado de posto de combustíveis em Rio Preto

Motorista saiu sem ferimentos, mas foi necessário trabalho dos bombeiros para apagar as chamas

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 17/08/2026 às 12:49Atualizado em 17/08/2026 às 16:24
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Carro pega fogo em Rio Preto (Colaboração/Leitor)
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Carro pega fogo em Rio Preto (Colaboração/Leitor)
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O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em um Jeep Renegade na manhã desta segunda-feira, 17, na avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, em Rio Preto. O veículo pegou fogo ao lado de um posto de combustíveis, próximo ao complexo de elevados Papa João 23, conhecido como viaduto Jordão Reis.

Segundo os bombeiros, o motorista conseguiu sair do automóvel sem ser atingido pelas chamas. O condutor acredita que o incêndio tenha começado após um problema na parte elétrica do veículo. As causas, no entanto, ainda deverão ser apuradas.

Por causa do incêndio, a avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto precisou ser parcialmente interditada no sentido Centro-bairro, diante do risco de explosão do tanque de combustível.

Após a extinção das chamas e a liberação do trecho pelos bombeiros, o veículo foi retirado do local por um guincho. Não houve registro de feridos.