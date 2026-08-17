Carro pega fogo ao lado de posto de combustíveis em Rio Preto

O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em um Jeep Renegade na manhã desta segunda-feira, 17, na avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, em Rio Preto. O veículo pegou fogo ao lado de um posto de combustíveis, próximo ao complexo de elevados Papa João 23, conhecido como viaduto Jordão Reis.

Segundo os bombeiros, o motorista conseguiu sair do automóvel sem ser atingido pelas chamas. O condutor acredita que o incêndio tenha começado após um problema na parte elétrica do veículo. As causas, no entanto, ainda deverão ser apuradas.

Por causa do incêndio, a avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto precisou ser parcialmente interditada no sentido Centro-bairro, diante do risco de explosão do tanque de combustível.

Após a extinção das chamas e a liberação do trecho pelos bombeiros, o veículo foi retirado do local por um guincho. Não houve registro de feridos.