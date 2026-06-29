Carro de motorista de aplicativo é alvo de tiros em Rio Preto

Um motorista de aplicativo, de 40 anos, foi alvo de disparos de arma de fogo na noite de domingo, 28, enquanto percorria o bairro Jardim Antunes, na região Norte de Rio Preto. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo de autoria desconhecida.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima iniciou uma corrida por volta das 21h30, saindo da rua Joana D’Arc com destino ao bairro Marajó, na Rua Sebastião Rodrigues Goulart.

Durante o trajeto, ao passar pela Avenida Antônio Marcos de Oliveira, no cruzamento com a Rua Manoel Moreno, o veículo conduzido por ele, um Mobi, foi abordado interceptado por um Corsa verde escuro, ocupado por duas pessoas. Em seguida, foram efetuados disparos na direção do carro.

O motorista acelerou e só parou em um posto de combustíveis na avenida Danilo Galeazzi, onde desembarcou o passageiro. Questionado, o rapaz que ele transportava afirmou que não conhecia o veículo envolvido na emboscada e que não tinha inimigos.

A Polícia Militar só foi acionada por volta das 22h30, quando a vítima chegou em casa. O carro dele passou por análise pericial que deve apontar o calibre da arma utilizada pelos bandidos.