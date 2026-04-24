TRÂNSITO
Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto multa dono de Porsche por dirigir sem placas na BR-153
Carro de alto padrão transitava sem emplacamento há cerca de três meses
por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 3 horasAtualizado há 2 horas
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na manhã desta sexta-feira, 24, um Porsche transitando na BR-153 em Rio Preto sem as placas de identificação.
Foi constatado em verificação, durante a abordagem do motorista, que o veículo estava circulando há mais de três meses sem as placas, desde a saída da concessionária, muito mais que os 15 dias de prazo legal permitido.
A equipe da PRF encontrou as duas placas dentro do próprio carro durante a abordagem.
Diante dos fatos, o condutor foi autuado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o veículo foi regularizado. A infração é gravíssima (Art. 230, IV do CTB), resultando em multa de R$ 293,47, e sete pontos na CNH.