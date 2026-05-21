Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
TRÂNSITO

Carro capota na avenida Monte Aprazível, em Rio Preto

Acidente interditou trecho da via e mobilizou o Corpo de Bombeiros

por Joseane Teixeira
Publicado há 3 horasAtualizado há 3 horas
Fonte preferida no Google
Carro capotou na avenida Monte Aprazível (Colaboração/Leitor)
Galeria
Carro capotou na avenida Monte Aprazível (Colaboração/Leitor)
Ouvir matéria

Um motorista ficou ferido após capotar o veículo, um Fiesta, na manhã desta quinta-feira, 21, no bairro Eldorado, em Rio Preto.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h na avenida Monte Aprazível.

O motorista transitava no sentido bairro / centro quando bateu na traseira de uma Saveiro estacionada e capotou.

Ele sofreu ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Norte, onde será avaliado e medicado.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelo 4º Distrito Policial.