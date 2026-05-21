TRÂNSITO
Carro capota na avenida Monte Aprazível, em Rio Preto
Acidente interditou trecho da via e mobilizou o Corpo de Bombeiros
por Joseane Teixeira
Publicado há 3 horasAtualizado há 3 horas
Um motorista ficou ferido após capotar o veículo, um Fiesta, na manhã desta quinta-feira, 21, no bairro Eldorado, em Rio Preto.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h na avenida Monte Aprazível.
O motorista transitava no sentido bairro / centro quando bateu na traseira de uma Saveiro estacionada e capotou.
Ele sofreu ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Norte, onde será avaliado e medicado.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelo 4º Distrito Policial.