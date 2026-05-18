Carro atravessa muro de condomínio em Rio Preto e três pessoas ficam feridas

Três pessoas ficaram feridas após um veículo Fastback atravessar o muro do condomínio Damha 1 e invadir a avenida Silvio Dela Roveri, no bairro Jardim Yolanda, em Rio Preto. A suspeita é que a motorista, de 39 anos, tenha sofrido um mal súbito. Ela transportava os dois filhos, de 14 e 17 anos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13h24, próximo à esquina com a avenida Nadima Damha.

Após arrebentar o muro, o Fastback ainda colidiu com um GM Onix que estava estacionado.

Os três ocupantes do primeiro veículo sofreram ferimentos leves e foram socorridos por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os adolescentes foram levados para o Hospital da Criança e Maternidade.

O Corpo de Bombeiros prestou apoio à ocorrência na verificação de vazamento de gás no condomínio e combustível nos veículos envolvidos.

Com o licenciamento vencido, o Ônix atingido foi apreendido e levado para o pátio.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.