Carreta com porcos tomba e interdita alça de acesso da Washington Luís para a BR-153

Um caminhão carregado com porcos tombou na alça de acesso da rodovia Washington Luís para a BR-153 no início da tarde desta segunda-feira, 8. O local, no sentido Rio Preto a Cedral, foi interditado para retirada dos animais e da carreta. Parte dos animais foi retirada do veículo e deixada sob uma árvore ao lado da alça de acesso.

Também foi interditado o ponto de acesso da BR-153 para a rodovia Washington Luís.

Equipes da Ecovias Noroeste Paulista e das polícias rodoviárias estadual e federal foram acionadas.

O motorista saiu do Mato Grosso do Sul em direção a Franca. Ele não ficou ferido no acidente. Um frigorífico da região deve fornecer um caminhão para levar os porcos ao destino.

Em nota, a concessionária afirmou que "por motivos a serem apurados, um caminhão carregado com porcos tombou no local. Até o momento, não há informações sobre vítimas. Para o atendimento da ocorrência, a alça de acesso à BR-153 foi interditada pela PMRv às 13h49. Alguns porcos, que estavam soltos pelo local, foram capturados pelas equipes das concessionária e da PMRv".

Ainda segundo a nota, "após a verificação do tacógrafo do veículo, a PMRv informou que o motorista trafegava a cerca de 70 km/h ao realizar a curva de acesso à alça, em um trecho onde a velocidade máxima permitida é de 40 km/h".

Com apoio de outras corporações, o Corpo de Bombeiros fez um cercado com estruturas metálicas para evitar que os porcos invadissem as rodovias.

Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre a quantidade de animais mortos.

Veja nota da Ecovias na íntegra:

"Equipes da Ecovias Noroeste Paulista, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), atendem a uma ocorrência de tombamento no quilômetro 436 da pista sul (sentido interior-capital) da Rodovia Washington Luís (SP-310), na alça de acesso à Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto (SP).

Por motivos que ainda serão apurados, um caminhão carregado com porcos tombou no local. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Para o atendimento da ocorrência, a PMRv interditou a alça de acesso à BR-153 às 13h49. Alguns animais que escaparam após o tombamento foram capturados por equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária. Outro caminhão foi mobilizado para realizar o transporte dos porcos.

Após a verificação do tacógrafo do veículo, a PMRv informou que o motorista trafegava a cerca de 70 km/h ao realizar a curva de acesso à alça, em um trecho onde a velocidade máxima permitida é de 40 km/h.

Apesar da interdição da alça de acesso, o trânsito na Rodovia Washington Luís (SP-310) segue fluindo normalmente."