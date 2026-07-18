Carreta carregada com diesel bate em poste em avenida de Rio Preto

Uma carreta com 45 mil litros de óleo diesel bateu contra um poste de energia elétrica na avenida Cenobelino de Barros Serra, em Rio Preto, na manhã deste sábado, 18. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão deslocou-se sozinho e parou ao colidir com o poste.

De acordo com o relato do motorista, o veículo encontrava-se estacionado enquanto ele se dirigia à base de combustíveis para verificar o local onde seria realizada a descarga da carga. Nesse momento, ouviu um forte impacto e, ao retornar, verificou que a carreta havia se deslocado sozinha, atingindo o poste. Segundo informou, o freio de estacionamento encontrava-se devidamente acionado, acreditando tratar-se de uma possível falha no sistema de frenagem.

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram a avaliação da ocorrência, adotando as medidas de segurança necessárias para preservar a área e eliminar riscos à população. Não houve vítimas e não foram constatados vazamentos da carga transportada.

Foram empenhadas as viaturas Auto Comando e Auto Bomba Salvamento, com um efetivo de cinco bombeiros, sob coordenação da 1º Tenente PM Lara, Oficial de Área. A ocorrência contou ainda com o apoio de uma equipe da CPFL, responsável pela substituição do poste danificado, e da Polícia Militar, por meio da viatura I-17301.

Após a adoção de todas as medidas de segurança, a ocorrência foi encerrada pelo Corpo de Bombeiros, permanecendo a concessionária de energia responsável pelos trabalhos de manutenção da rede elétrica.