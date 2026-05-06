Cão sofre mutilação grave e polícia investiga maus-tratos em Rio Preto

Um cachorro de sete anos, chamado Café, foi vítima de um caso grave de maus-tratos no bairro Estância Santa Catarina, em Rio Preto. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira, 4, e foi registrado no dia seguinte pela tutora do animal.

Segundo o boletim de ocorrência, a tutora saiu para trabalhar por volta das 14h30 e deixou os animais no imóvel. O cão tinha o hábito de escapar por frestas no portão. Por volta das 17h50, ao retornarem da escola, os filhos perceberam grande quantidade de sangue no quintal. Em seguida, a filha avisou que o cachorro apresentava um ferimento grave, com o órgão genital decepado e exposto sobre a cama.

Ainda conforme o registro, o animal, possivelmente por causa da dor, pulou a janela para entrar na casa, o que agravou o ferimento e espalhou sangue por vários cômodos.

O socorro foi feito com urgência. Com ajuda da irmã, a tutora levou o cachorro para atendimento veterinário. Durante o trajeto, o animal teve hemorragia intensa e vômito com sangue. Café foi internado no Hospital Veterinário da Unirp, onde segue sob cuidados, com previsão inicial de quatro dias de internação.

A avaliação veterinária preliminar aponta forte suspeita de intervenção humana. A principal hipótese é de que o cão tenha sofrido tração violenta durante uma tentativa de separação no momento do acasalamento, o que teria causado o descolamento do órgão genital.

O caso foi registrado como maus-tratos a animais, conforme o artigo 32 da Lei 9.605/98, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda quando envolve cães ou gatos.

Até o momento, não há suspeitos identificados. A ocorrência foi encaminhada ao distrito policial responsável, que dará continuidade às investigações. A polícia pode solicitar imagens de câmeras de monitoramento de vizinhos para auxiliar na apuração do caso.